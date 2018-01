Furto de fios afetou abastecimento de água no Jardim das Nações II

Um furto ocorrido na madrugada desta segunda-feira (29) na estação elevatória de água tratada localizada na Rua José Sottini, no bairro Jardim das Nações...

Um furto ocorrido na madrugada desta segunda-feira (29) na estação elevatória de água tratada localizada na Rua José Sottini, no bairro Jardim das Nações I pode ocasionar falta de abastecimento em um bairro de Araras.

O Saema (Serviço de Água e Esgoto de Araras) foi acionado por meio de denúncia anônima e na ocasião verificou que o padrão de alimentação elétrica da estação foi removido, o que ocasionou no desligamento da bomba responsável pelo transporte da água até o bairro Jardim das Nações II.

As equipes da autarquia já até tomaram as devidas providências e já estão solucionando o caso, porém, o Saema confirma que poderá faltar água no Jardim das Nações II até que o serviço seja finalizado.

“O Saema comunica ainda que já está em andamento um estudo para ampliar a segurança em todos os reservatórios e estações elevatórias de água tratada do município”, explica em nota a autarquia.

“Estamos fazendo um levantamento para verificar as necessidades e as possibilidades para garantir que situações como essa não ocorram mais e o abastecimento de água não seja prejudicado”, comentou o presidente Rubens Franco Junior.

Para evitar maiores problemas o Saema tem um “plano B” e está preparado para abastecer o bairro por meio de caminhão-pipa. “Se a manutenção levar mais tempo do que o esperado e o reservatório chegar a esvaziar, enviaremos caminhão-pipa para abastecer o bairro afetado até que a situação seja normalizada”, disse Franco.

Denúncias – O Saema ainda pediu, por meio de nota, que ao notar qualquer atitude suspeita em locais onde estejam instalados reservatórios do Saema, o munícipe deve entrar em contato com a autarquia pelo telefone de emergência 24 horas 0800 014 4321.

