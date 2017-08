Funcionários param atividades de empresa por salários

Funcionários da empresa Duraferro interromperam suas atividades na fábrica na manhã desta terça-feira (8) para cobrar o pagamento de dois meses de salários atrasados...

Funcionários da empresa Duraferro interromperam suas atividades na fábrica na manhã desta terça-feira (8) para cobrar o pagamento de dois meses de salários atrasados e direitos trabalhistas, como multas de rescisão de contrato por demissão, além da regularização de 17 meses de depósitos do Fundo de Garantia que a empresa parou de realizar. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos de Araras.

Cerca de 180 funcionários da empresa, que integra o Grupo Bardella, e membros do Sindicato dos Metalúrgicos realizaram uma assembleia em frente a fábrica na terça-feira e decidiram, na ocasião, fazer uma paralisação para pressionar a empresa a pagar os valores referentes aos salários atrasados.

“Na semana foi feito uma assembleia e decidiu-se fazer um comunicado de greve à empresa revindicando estes pagamentos, Sem êxito nas negociações decidiu-se realizar uma assembleia nesta terça-feira e eles decidiram não entrar para trabalhar”, disse Breno Cortella, advogado do Sindicato.

Diante do protesto na porta da fábrica, diretores da empresa chamaram representantes do sindicato e de funcionários para uma reunião, onde ficou acertada a possibilidade de pagamento dos salários atrasados no dia 16 deste mês. Com o compromisso, os trabalhadores retornaram às atividades às 13h do mesmo dia.

“Não é garantia de que vão fazer o pagamento, mas sim uma previsão de que eles vão pagar parcialmente o valor da dívida. Diante da proposta eles retornaram ao trabalho”, disse o presidente do sindicato, Luiz Carlos Proni.

Ainda segundo Proni, a empresa alega dificuldades em cumprir com seus compromissos financeiros em virtude da crise econômica do país.

“A situação deles é complicada. Eles alegam mudanças no setor de atuação da indústria de infraestrutura e redução na execução de grandes obras, principalmente obras públicas”, emendou.

No dia 17 de agosto está prevista a realização de uma nova assembleia que pode culminar em nova paralisação – caso não sejam feitos os pagamentos dos atrasados e uma reunião para tentar um acordo para que eles apresentem uma proposta para pagar os valores de fundo de garantia.

“Vamos cobrar os pagamentos de Fundo de Garantia que não fez parte das negociações desta terça-feira. Já os direitos decorrentes de demissões, estes os funcionários terão que entrar na Justiça”, finalizou Proni.

Em contato com a Duraferro, a empresa informou que prefere não se pronunciar a respeito do assunto. Os valores devidos também não foram divulgados. A Duraferro fabrica produtos sob encomenda voltado para equipamentos de elevação e transporte de carga, principalmente Pontes Rolantes e Pórticos de média e alta capacidade de carga.