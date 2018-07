Fritz Harter recebeu o título de cidadão ararense. A cerimônia de entrega aconteceu no dia 19 de julho no plenário da Câmara Municipal, Bruno...

Fritz Harter recebeu o título de cidadão ararense. A cerimônia de entrega aconteceu no dia 19 de julho no plenário da Câmara Municipal, Bruno Moysés Batistela.

Nascido no Rio de Janeiro em 1939, Fritz Harter mudou-se para Araras em 1944 em razão da transferência de seu pai Frederico Harter da Nestlé de Barra Mansa, no Rio de Janeiro para a fábrica da Companhia na cidade de Araras.

Estudioso, Fritz Harter formou-se em técnico em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio de Araras no ano de 1957, sendo orador da turma e ganhador do prêmio Albino Romer, do Rotary Clube de Araras, como melhor aluno do curso. Mais tarde, concluiu o curso de Ciências Econômicas pela PUC – Campinas.

Em 1958 prestou o serviço militar, onde foi presidente do Grêmio Duque de Caxias, realizando melhorias nas instalações da unidade, inclusive na iluminação da quadra poliesportiva. Foi orador da turma na cerimônia de Juramento à Bandeira.

Profissionalmente, trabalhou na Companhia Nestlé de janeiro de 1959 até junho de 1963. Por concurso público ingressou no Banco do Brasil em junho de 1963, onde aposentou-se em 1990. Aposentado, instalou em Araras a Ouro Vídeo, vídeo locadora, exercendo a atividade comercial durante 13 anos.

No âmbito esportivo de Araras, Frtiz Harter atuou na Associação Atlética Ararense nas modalidades futsal e basquetebol. Mais tarde atuou também como treinador de basquete feminino e no atletismo. Foi diretor da Comissão Municipal de Esportes, que tinha como presidente o então Tenente Odair Monteiro dos Santos, na época o prefeito de Araras era Ivan Estevam Zurita.

Política

Na política ararense, Frtiz Harter foi eleito vereador nas eleições de 1972, sendo líder do prefeito Jair Della Coletta na Câmara Municipal de Araras. Na oportunidade, promoveu a arborização urbana em Araras e acompanhou os trâmites para a criação da FRESA – Fundação Regional para o Ensino Superior de Araras -, que mais tarde se transformou em Fundação Hermínio Ometto.

Lions clube

Ingresso no ano de 1966 na diretoria do Lions Clube, onde atuou por 52 anos de atividades voluntárias de filantropia e cidadania. Foi presidente nos anos de 1970 e 1971, depois atuou na Comissão de Boletim, Relações Públicas e no Banco de Olhos.

Imprensa

Na imprensa de Araras iniciou sua atividade em 1958 como redator, editor de esportes e revisor do Jornal Tribuna do Povo. Mais tarde foi colunista da Revista Opinião, redator do Jornal A Verdade, apresentador e colaborador em programas esportivos da Rádio Clube Ararense e Rádio Centenário de Araras. Desde de 2004 apresenta o programa Opinião do Meio Dia, na Rede Opinião de TV. Completando neste ano de 2018, 60 anos de atividade ininterrupta na imprensa ararense.

Filho de Frederico Harter e Johana Ella Willner Harter, ambos falecidos, Frtiz Harter é casado com a ararense Rosa Bonini Harter, há 39 anos e tem quatro filhos, Paulo Roberto, Luiz Vitor, Fábio Alberto e Ana Luísa e seis netos.