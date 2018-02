Fornecimento de energia apresenta ‘falhas’ rápidas, mas frequentes em regiões de Araras

Novamente moradores de algumas regiões de Araras reclamam do fornecimento de energia elétrica, que segue apresentando interrupções até rápidas, mas frequentes. Conforme a reportagem...

Compartilhe em suas redes sociais!

Novamente moradores de algumas regiões de Araras reclamam do fornecimento de energia elétrica, que segue apresentando interrupções até rápidas, mas frequentes.

Conforme a reportagem da Tribuna apurou, somente num final de semana teriam ocorrido, em algumas regiões, repetidas falhas. Ao menos por duas vezes foram registradas interrupções em um dia janeiro. Moradores da Rua Artur Nogueira, no Jardim Europa, por exemplo, garantem que ficaram sem fornecimento de energia por cerca de 1 hora no final da tarde de domingo (25).

Além disso desde os últimos meses as falhas no fornecimento, com pequenas e rápidas interrupções, têm afetado algumas regiões da cidade. A própria sede da Tribuna do Povo – localizada na região norte da cidade – já registrou incontáveis cortes no fornecimento. Geralmente os cortes são rápidos, mas as oscilações têm gerado transtornos repetidos, já que as falhas não são procedidas de nenhum aviso.

Só na última segunda-feira de janeiro (29) por exemplo, moradores da Avenida Fábio da Silva Prado relataram ao menos cinco falhas de energia – pela manhã algumas mais longas e a tarde outras interrupções até curtas.

Em novembro do ano passado, por exemplo, Tribuna relatou que as quedas de energia já eram frequentes na cidade, principalmente nos bairros que ficam na zona norte como o Jardim São João, por exemplo, causando indignação e gerando reclamações de munícipes. Mas a concessionária Elektro, responsável pelo abastecimento, chegou a alegar em nota que as quedas registradas foram acidentais.

Com base na informação repassada por munícipes, Tribuna apurou ainda em 2017 que somente entre os meses de outubro e novembro foram quatro quedas de energia elétrica em diferentes horários, e da mesma maneira que as quedas ocorridas durante a última semana: sem registro de chuvas ou quedas de raio.

Conforme a reportagem apurou, as quedas ocorreram em 25 de outubro de 2017; 27 de outubro (por duas vezes) e em 9 de novembro. Na época a assessoria de comunicação da Elektro citou casos pontuais de queda de energia elétrica, mas moradores da zona norte confirmam que as falhas continuam desde então.

Já no último domingo de janeiro (28) a própria Elektro reconheceu que uma falha no Sistema Interligado Nacional de Transmissão de Energia Elétrica afetou 244 mil unidades consumidoras da empresa. O problema aconteceu pela manhã e afetou Araras também e cidades vizinhas. “O problema ocorreu às 11h57 e durou nove minutos. A atuação do primeiro estágio do Erac, coordenado pelo ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, ocasionou o desligamento de 110 MWh de carga, o que corresponde a 7% da demanda média da Elektro”, divulgou a própria Elektro.

“O Erac é um sistema de proteção coordenado pelo ONS (Operador Nacional do Sistema), que determina cortes de carga seletiva às concessionárias de energia elétrica, em momentos em que há redução de geração no Sistema Interligado. Este sistema de proteção é necessário para preservação do restante do Sistema Elétrico Nacional”, pontuou a Elektro, ainda por meio de nota.

A própria concessionária explicou em nota que “o processo de recomposição para a distribuidora foi finalizado às 12h06”, ou seja, depois de quase 10 minutos houve o restabelecimento de 244 mil clientes, localizados em dezenas de municípios como Araras, Cordeirópolis, Leme, Limeira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Rio Claro, Santa Gertrudes e outros de cidades mais distantes.

O que diz a Elektro?

A assessoria de imprensa da Elektro não confirmou registros de diversas falhas – mesmo as falhas tendo sido verificadas pela própria Tribuna. A empresa ainda alegou que entre os dias 28 e 29 de janeiro de 2018 recebeu “apenas dois avisos de clientes da Av./Estr. Fábio da Silva Prado sobre falta de energia”.

A empresa alega que “não há registro no Jardim Europa” e que às 11h57min do dia 28/01/2018 “houve uma perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN), devido a problemas na Usina Hidroelétrica de Belo Monte, segundo o Operador Nacional do Sistema elétrico (ONS), que resultou no corte automático de cargas (Erac – Esquema Regional de Alívio de Cargas) afetando principalmente a região sudeste do estado, inclusive Araras”.

Conforme a concessionária, em Araras a interrupção durou cerca de 5 minutos e afetou aproximadamente 12.300 clientes de diversos bairros da cidade (Centro, Parque das Árvores, Elihu Root, Residencial Alvorada, Jardim Aeroporto e Residencial Pedras Preciosas).

Demora em troca de poste irritou moradores

Um acidente ocorrido na noite do último sábado de Janeiro (27) forçou o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) a bloquear o trecho da Avenida Dona Renata – Marginal – entre o acesso ao Residencial Samantha e a Delegacia de Polícia de Araras.

O local ficou fechado por quase dois dias. A via foi interditada pelo Demutran na manhã do domingo passado (28) devido ao risco de queda de um poste após o acidente. O poste permaneceu com uma forte inclinação, e só não caiu porque ficou ‘escorado’ pelos fios de alta tensão, que não se romperam.

Porém a Elektro concluiu o conserto e a recolocação do poste apenas no final da tarde de segunda-feira (29), dois dias após o acidente.

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna