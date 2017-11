Fornecedores questionam atrasos da Prefeitura; falta de pagamentos pode passar de quatro meses

Apesar das tentativas de fechar o ano no azul, a Prefeitura de Araras estaria com atrasos significativos com diversos fornecedores. Há algumas semanas Tribuna...

Apesar das tentativas de fechar o ano no azul, a Prefeitura de Araras estaria com atrasos significativos com diversos fornecedores. Há algumas semanas Tribuna publicou matéria a respeito do atraso de pagamento ao fornecedor da cesta básica, e a Prefeitura garantiu que a entrega das cestas atrasou por falta de feijão.

Porém, conforme Tribuna apurou, há casos em que os pagamentos não são feitos há diversos meses e sequer há lançamento dos chamados empenhos. O problema, porém, não abrange todas as secretarias. Há atrasos principalmente vinculados à área da Cultura e outros serviços, mas a pasta da Educação estaria com demoras menores nos pagamentos.

O problema ficou explícito na última terça-feira, quando Gustavo Neodini, cuja empresa presta serviços à Prefeitura, publicou em um grupo público do Facebook – chamado Araras sem Censura – que não recebe qualquer pagamento desde julho. Tribuna tentou contato com Neodini, mas não recebeu resposta.

Nas redes sociais, porém, ele questionou a situação. “Gostaria de externar minha indignação com essa administração atual da Prefeitura de Araras. Sou fornecedor de estruturas e de produção de eventos, no qual tenho contrato com a mesma através de licitação publica. Nossa empresa está desde julho sem receber 1 real sequer dessa administração”, reclamou Neodini.

O problema não é isolado, segundo Tribuna apurou, já que outros fornecedores confirmaram à Tribuna, sob condição de anonimato, que o problema abrange diversos serviços. Um deles, inclusive, garante que a Prefeitura não teria nem lançado os gastos no sistema, ou seja, o rombo poderia ser maior.

“Fizemos a montagem do palco do Festival do Café e Chocolate e até agora não recebemos pelo serviço. Temos também mais três notas referente aos pagamentos de artistas da nossa cidade que se apresentaram em diversos eventos no qual também não recebemos desde agosto”, pontua Neodini.

Foto: Marcio Neves/Prefeitura

O fornecedor alega que até tentou receber “por inúmeras vezes essas notas”, mas sem sucesso. “Dizem que não tem previsão”, pontua ele, reclamando que a cada vez que cobra os pagamentos recebe uma “desculpa”, “E ainda sou obrigado a ouvir de alguns vereadores e de outras pessoas da Prefeitura que a mesma está em dia com as contas. Deixo aqui minha indignação e espero solucionar logo esse problema”, reclama.

Tribuna tentou contato, no final do dia, com a Prefeitura de Araras, mas até o fechamento desta edição não houve qualquer posicionamento sobre as alegações das dívidas e atrasos.