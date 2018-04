Forças de segurança se reúnem para discutir ação conjunta no comércio

Representantes das forças de segurança de Araras se reuniram na manhã desta quarta-feira (25), na sede da Acia (Associação Comercial Industrial e Agrícola...

Representantes das forças de segurança de Araras se reuniram na manhã desta quarta-feira (25), na sede da Acia (Associação Comercial Industrial e Agrícola de Araras), com os comerciantes da cidade para discutirem sobre questões de segurança pública no comércio da região central, que vem sendo alvo de assaltos a mão armada.

Estavam presentes o secretário de Segurança Pública, Marcos Buzolin Gonçalves, o comandante da Guarda Civil Municipal, Carlos Alencar Ramos, o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, capitão Hellington Ilgges da Silva, e o delegado de polícia – Tabajara Zuliani dos Santos.

Na ocasião foi apresentado aos comerciantes uma estratégia em conjunto pelas polícias Militar e Civil, e a Guarda Civil Municipal que vem sendo elaborada para atuação na região central da cidade e que compreende a área de comércio. Lembrando que a região central também abrange as agências bancárias, área do estacionamento rotativo pago e, principalmente, a grande concentração da população.

“A região central irá contar com 16 guardas civis municipal, equipados e armados à pé fazendo a segurança e, consequentemente, fiscalizando o estacionamento rotativo pago, além de mais duas viaturas da GCM e uma outra do Inspetor deste policiamento, e da vigia da Polícia Militar sempre de segunda-feira à sábado. Com isso, estaremos sacramentando o problema com a sensação de segurança dos munícipes de Araras”, comentou o secretário de Segurança, Marcos Buzolin Gonçalves.