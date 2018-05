Forças de Segurança realizam ‘Operação Segurança Social’ na Praça Barão

Com o objetivo de executar ações de prevenção, tratamento e reinserção social, a Prefeitura de Araras realizou na manhã desta sexta-feira (18) abordagens com...

Com o objetivo de executar ações de prevenção, tratamento e reinserção social, a Prefeitura de Araras realizou na manhã desta sexta-feira (18) abordagens com moradores de rua, chamada de Operação “Segurança Social”. A ação ocorreu por meio das Secretarias de Segurança Pública, Saúde e Ação e Inclusão Social, com apoio da Polícia Militar.

“A Operação deverá ajudar a solucionar problemas de pequenos furtos e roubos, além da prevenção contra arrombamentos em estabelecimentos comerciais, principalmente na região central e também em alguns bairros”, segundo a Prefeitura.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, “há pessoas em situação de rua que estão praticando delitos para manter vícios com álcool e drogas”. Os itinerantes que chegarem a Araras receberão atendimento diferenciado e imediatamente auxiliados para retornarem às suas famílias, que darão o suporte necessário para o acolhimento, segundo a pasta.

“Já os dependentes químicos (de álcool e drogas) também serão encaminhados para tratamentos e receberão apoio para se reestabelecerem e se autossustentarem”, informa o governo.