Forças de segurança fecham entradas e saídas da cidade e prendem três por tráfico

Dois homens e um adolescente foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, durante uma operação conjunta das forças de segurança de Araras, nessa quinta-feira,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Dois homens e um adolescente foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, durante uma operação conjunta das forças de segurança de Araras, nessa quinta-feira, 1º de março.

A GCM (Guarda Civil Municipal) e as Polícias Civil e Militar bloquearam as entradas e saídas de Araras, na cidade e na zona rural. Enquanto isso, diversos patrulhamentos se espalharam pela cidade em busca de possíveis criminosos.

Para o secretário de Segurança Pública, Marcos Buzolin Gonçalves, o resultado foi positivo. “Estamos trabalhando unificados. Guarda, Polícia Civil e Militar unidas no combate ao crime e na proteção da sociedade ararense”, destacou.

Segundo ele, com os suspeitos foram apreendidos cocaína, maconha, dinheiro e um caderno com anotações do tráfico.

A operação foi coordenada pelo próprio Buzolin, pelo delegado Tabajara Zuliani dos Santos e pelo capitão da Polícia Militar, Helington Ilgges da Silva.