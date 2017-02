Fonte luminosa volta a funcionar na Praça Barão

A histórica e tradicional fonte luminosa Condessa Álvares Penteado (coreto), localizada na Praça Barão de Araras, Centro, funciona novamente depois de ficar desligada por...

A histórica e tradicional fonte luminosa Condessa Álvares Penteado (coreto), localizada na Praça Barão de Araras, Centro, funciona novamente depois de ficar desligada por três anos. A outra fonte, que fica atrás da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, ainda está desligada e aguarda manutenção.

O secretário de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Carlos Cerri Júnior, explica que as duas fontes foram desligadas a partir de 2013 para economizar água. Na época, a cidade enfrentava a pior crise hídrica da história e a população enfrentou rodízio.

Passada a crise, as duas fontes nunca mais foram religadas – o que gerou reclamação e questionamentos de muitos munícipes. Em tempo: ambas são conhecidas e fazem parte, inclusive, do cartão-postal do Centro da cidade.

Cerri disse que o período que elas ficaram desligadas provocou danos no sistema de funcionamento das duas. A manutenção foi realizada e concluída em 10 dias na fonte do Coreto. Posteriormente, ela recebeu limpeza e foi religada no último sábado (4).

“Foi necessário realizar manutenção na árte hidráulica e elétrica, inclusive com substituição de lâmpadas, todas restauradas e modernizadas”, disse Cerri. A outra fonte, que fica atrás da Basílica, está um pouco mais danificada e a manutenção será feita nas próximas semanas.

“O piso dela está danificado e será preciso interveção maior. Vamos contratar uma empresa por licitação para realizar a obras, mas ela também será recuperada e voltará a funcionar”, disse Cerri.