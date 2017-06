Fonte da Praça Barão precisará passar por ‘reforma’; custo pode chegar perto dos R$ 90 mil

A fonte localizada na Praça Barão de Araras, entre a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio e a Casa da Cultura, será totalmente impermeabilizada, conforme...

A fonte localizada na Praça Barão de Araras, entre a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio e a Casa da Cultura, será totalmente impermeabilizada, conforme prevê licitação aberta pela Secretaria Municipal de Administração de Araras.

A cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a Prefeitura vai contratar empresa para impermeabilização da Fonte na Praça Barão de Araras e estima que a obra custe R$ 89.891,24. A licitação aberta no regime de tomada de preço será executada pelo menor custo oferecido. Por isso espera-se que o custo diminua.

O regime de execução será indireta, em empreitada por preços unitários e a data limite para apresentação dos envelopes de Habilitação e Proposta é na próxima segunda-feira (26), até as 14h. A entrega dos envelopes e sessão pública ocorrem no Departamento de Compras, na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 83, Centro de Araras.

Conforme a licitação, o objetivo é a “contratação de empresa para impermeabilização da Fonte na Praça Barão de Araras, pelo regime de empreitada por preços unitários irreajustáveis, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e todos os equipamentos essenciais necessários, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e os demais anexos”.

Conforme o memorial descritivo do projeto, a empresa vencedora deverá realizar a demolição do piso de alta resistência. A Prefeitura irá decidir o que fazer com o entulho dessa demolição. Posteriormente a empresa deverá realizar a impermeabilização à base de resina termoplástica tipo Denvertec Elastic marca Denver ou similar. Depois dessa impermeabilização, a ser feita seguindo critérios bem definidos pelo memorial descritivo, a empresa vencedora deverá realizar nova impermeabilização, dessa vez com “véu de poliéster”.

O secretário de Obras, Celso Canassa, explicou que a obra é necessária para a reativação da fonte, hoje completamente seca. Segundo Canassa, a fonte, no estado atual, não tem como ser colocada em funcionamento. “Há algumas infiltrações. Quando se coloca água, ela está secando”, segundo Canassa, devido às diversas infiltrações.

Processo similar ocorre no pequeno lago de carpas, localizado também na Praça Barão de Araras, próximo ao Obelisco. Neste caso, devido ao lago ser pequeno, a mesma pasta realizou as intervenções sem licitação, já que a impermeabilização é num espaço bem menor e o custo, por conseguinte, também é abaixo do exigido para que seja realizada uma licitação.

No caso da fonte localizada ao lado da Casa da Cultura, o memorial descritivo prevê um processo mais complexo, demorado e oneroso. Para se ter uma ideia a planilha da obra prevê quatro fases para a obra; iniciando com a demolição do piso de alta resistência (ao custo de cerca de R$ 12 mil); impermeabilização à base de resina termoplástica (custando mais de R$ 50 mil); impermeabilização com véu de poliéster (custando cerca de R$ 3.600) e limpeza da obra.

Após a execução dos métodos de impermeabilização a administração municipal recomenda que a empresa que executar a obra realize uma prova de carga com lâmina de água, com duração mínima de 72h (três dias) para verificação da aplicação do sistema empregado. A previsão é que a obra seja realizada já nos próximos meses e esteja concluída ainda em 2017.

Fontes foram desligadas na crise hídrica

Tanto a fonte luminosa Condessa Álvares Penteado (localizada ao lado do Coreto) quanto a fonte agora a ser reformada, que fica atrás da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, ficaram desligadas por longo período. A fonte luminosa chegou a receber reparos em 2015, ficou desligada depois, ainda com problemas, e em fevereiro deste ano voltou a funcionar novamente.

Ainda em fevereiro o secretário de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Carlos Cerri Júnior, explicou que as duas fontes foram desligadas a partir de 2013 para economizar água.

Como as fontes nunca mais foram religadas, constatou-se danos no sistema de funcionamento das duas. A manutenção foi realizada na Fonte Luminosa e concluída em 10 dias Contudo a fonte entre a Basílica e a Casa da Cultura ficou com o piso danificado e precisa de intervenção maior.