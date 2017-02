Folia em Araras acontece apenas nos clubes, mas região tem Carnaval de rua

Sem o Carnaval de rua, a folia em Araras acontecerá somente nos clubes sociais. A agenda de todos os clubes inclui bailes que nos...

Sem o Carnaval de rua, a folia em Araras acontecerá somente nos clubes sociais. A agenda de todos os clubes inclui bailes que nos salões sociais, piscinas e as tradicionais matinês. Porém, para animar o público, alguns apostam em novidades como o Sayão Futebol Clube, por exemplo, que vai colocar um trio elétrico no estacionamento.

A AAA (Associação Atlética Ararense) confirmou quatro noites de folia no Pit Stop, além da também tradicional matinê. O Clube Ararense resgata, mais uma vez, os saudosos carnavais com marchinhas e muito samba em duas noites: hoje (25) e terça-feira (28).

Para quem deseja fugir do samba e curtir o Carnaval com muito rock, um evento que será hoje (25) à noite no Gema apresentará diversas bandas com o melhor do estilo musical.

Já para quem deseja o Carnaval de rua, a opção fica somente para a região. Em Rio Claro, o desfile das tradicionais escolas de samba está cancelado – por conta da crise financeira. Porém, Cordeirópolis resgata a folia com desfiles de blocos e escolas de samba na região central.

A novidade deste ano fica para a apresentação da Escola de Samba Samuca, uma das mais tradicionais de Rio Claro, e que se apresenta hoje (25) no Centro de Cordeirópolis. A folia pode ser fechada na terça-feira em Leme com o tradicional desfile de máscaras que acontece na Praça Ruy Barbosa, no Centro.

ATRAÇÕES NOS CLUBES:

SAYÃO FC

Baile Noturno

Dias: 24, 25 e 27

Horário: 21h

Atração: Banda Bandagem

Local: Bar do Salão de Jogos

Trio elétrico

Dia: 25

Horário: 15h

Atração: Banda Capital Brasil

Local: Estacionamento do clube

Matinês

Dias: 26 e 28

Horário: 15h

Atração: Banda Bandagem

Local: Salão Social

______________

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ARARENSE

Baile no Pit Stop

Dias: 24, 25, 26 e 27

Horário: 20h

Atração: Banda Musical 5 Estrelas

Local: Bar Pit Stop

Matinês

Dias: 26 e 28

Horário: 15h

Atração: Banda Musical 5 Estrelas

Local: Salão Social

_______________

CLUBE ARARENSE

Baile noturno

Dias: 25 e 28

Horários: 22h30

Atrações: Banda Sonata e participação de Cléber Teixeira

Matinê

Dia: 26

Horário: 15h

________________

GRÊMIO RECREATIVO ARARENSE

Dia: 26

Horário: 19h

Atração: samba enredo e forró

Preços: R$ 12 e mesa grátis

Endereço: Rua Mário Michelin, 5, Centro

________________

GEMA – CARNAROCK

Dia: 25

Horário: 21h

Atrações: diversas bandas

Preços: R$ 10

Local: Gema

Endereço: Rua dos Coroados, 298. Campinho

_________________

ATRAÇÕES PÚBLICAS:

Noite das Marchinhas

Dia: 26

Horário: 20h

Atração: Orquestra de Sopros Maestro Francisco Paulo Russo

Local: Coreto da Praça Barão de Araras

Trio elétrico no CEU

Dias: 25 e 26

Horário: 19h

Atrações: trio elétrico com artistas da comunidade

Local: CEU José Olavo Paganotti, Praça Jorge Assumpção

Matinê no CEU

Dia: 28

Horário: 18h

Atrações: trio elétrico com artistas da comunidade

Local: CEU José Olavo Paganotti, Praça Jorge Assumpção