Foi ele, não fomos nós!

Às vésperas do processo eleitoral, parlamentares tucanos tentam atribuir um cárater pessoal ao julgamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG), ocorrido na última terça-feira (17),...

Compartilhe em suas redes sociais!

Às vésperas do processo eleitoral, parlamentares tucanos tentam atribuir um cárater pessoal ao julgamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG), ocorrido na última terça-feira (17), no Supremo Tribunal Federal (STF). À imprensa, pessoas do partido buscam tratar o assunto como algo “particular” do senador mineiro, e defendem que é preciso separar o episódio da imagem da sigla.

Isso porque o político é réu pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à Justiça. Os Ministros da Primeira Turma acolheram denúncia da Procuradoria Geral da República que acusa o tucano de receber ilicitamente R$ 2 milhões de Joesley Batista, oriundos do grupo J&F, e de atrapalhar as investigações em torno da operação Lava Jato.

Diante do quadro, o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) já se antecipou em dizer que: “Quando você fala de um companheiro, realmente bate uma tristeza, agora eu tenho o meu posicionamento de que a Justiça seja feita: para condenar ou para absolver. É isso que eu espero. Eu vejo que é um julgamento fora do partido, é uma coisa pessoal (dele). Ele (Aécio) está tendo toda liberdade de fazer sua defesa”, defendeu o senador.

A mesma defesa, entretanto fazendo questão de resguardar a sigla, foi feita pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que deve ser o candidato do partido ao governo do Maranhão. “Temos que separar o público do privado, o partido trata de questões de interesse público. Esse assunto é particular do Aécio, o que nos deixa em situação de dificuldade dada a relação que temos com ele. (O episódio) não foi nada com a atividade legislativa dele, o papel como senador”, destacou Rocha.

Mas independentemente de defesa, o partido está deixando claro que isso não representa um grande problema para a legenda, e que o problema é particular e que não está associado a sigla.

Alguém se surpreende? A resposta certamente é não! Até Freud explica que é inerente ao ser humano o hábito de se eximir da culpa e jogá-la no outro. Quanto mais na política. Essa projeção, para não assumir que também está envolvido, é prática comum no meio político – então, nem chega a causar estranheza. O que não quer dizer que seja correto.

O PSDB não tem nada a ver com o quê de imoral e ilegal praticam seus membros? Isso é muito bom para evitar os respingos indesejáveis do julgamento popular, mas certamente é libertino se analisado o lado de que os filiados dos partidos, sem dúvida, os representam, sim – já que, se não representam o partido, não poderiam usufruir deles os benefícios das verbas de campanha e dos mandatos.

O PSDB aqui é apenas uma exemplificação, já que esta não é uma prática isolada dos tucanos. É comum a todas as legendas quando os erros de alguns filiados são expostos publicamente, e sofrem julgamento.

O que é preciso que se perceba, e seja extirpada pela sociedade brasileira, a permissão para que este tipo de atitude mantenha-se em uso. É preciso, sim, culpar o conjunto, já que quando os pares se veem prejudicados, vão estar mais inclinados a fiscalizar e inibir práticas ilegais. É o tomar conta das ações do outro para evitar o próprio prejuízo – ou o do coletivo. Está na hora do mea-culpa!