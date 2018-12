Floricultura fecha portas e clientes que pagaram decoração de casamento ficam no prejuízo, incluindo casais de Araras

Pelo menos 55 clientes de uma floricultura de Rio Claro, incluindo casais ararenses, tiveram prejuízos após o local anunciar o fechamento e a...

Pelo menos 55 clientes de uma floricultura de Rio Claro, incluindo casais ararenses, tiveram prejuízos após o local anunciar o fechamento e a dona deixar de prestar o serviço de decoração pago. Segundo a Polícia Civil, vários clientes registraram boletim de ocorrência. Vivendo o drama de ter o casamento marcado para acontecer em poucos dias, o casal Junior Baptistella e Carla Dias também foi surpreendido com a informação de que o estabelecimento havia declarado falência e com o fato de conseguirem contato com a proprietária do local.

Segundo a irmã do noivo, Gabriela Babtistella, eles foram vítimas de um golpe. “Luana Mijolaro é decoradora e deu um golpe em diversos casais, ela simplesmente declarou falência e sumiu com o dinheiro. Estamos todos revoltados e tentando achar uma saída”, contou.

Agora para tentar amenizar, pelo menos um pouco, o prejuízo emocional dos noivo e tentar salvar a cerimônia, eles resolveram buscar ajuda de outras pessoas. Estão com uma “vaquinha on-line” para tentar arrecadar fundos, contando com a solidariedade.

“Estamos na corrida contra o tempo de tentar arrecadar algum valor para tentar contratar algum decorador até a data. Precisamos de muita ajuda. Quem puder doar qualquer quantia será muito bem vinda. Foi criada por um dos padrinhos essa “vaquinha””, emendou Gabriela.

O endereço para ajudar o casal é http://vaka.me/ivphey. E a aposta das vítimas é na empatia de quem tomar conhecimento do ocorrido.

“Acredito que o amor, a empatia e a caridade podem (e vão) salvar o mundo. Caso não possam ajudar financeiramente, divulguem! Sei que temos pessoas muito queridas que vão nos ajudar e que em breve tudo isso vai se resolver da melhor forma!”, falou Gabriela emocionada.

Versão da proprietária

A proprietária da floricultura Casa e Jardim, Luana Mijolaro, foi procurada pela reportagem da Tribuna, mas o celular estava desligado.

Em nota, publicada em reportagem da EPTV – afiliada da Rede Globo, a advogada de Luana, Marcela Marques Vitzel, informou que empresa encerrou as atividades por problemas financeiros e porque a proprietária está doente. Disse também que a empresa não tem condições de cumprir com os contratos e que, assim que puder oferecer alguma proposta, vai entrar em contato com os clientes.