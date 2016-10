Flagrantes da Lei Seca têm aumento de 55% neste ano

Número de motoristas flagrados dirigindo embriagados registrou aumento de 55% de janeiro a setembro deste ano, se comparado com mesmo período de 2015. Os...

Número de motoristas flagrados dirigindo embriagados registrou aumento de 55% de janeiro a setembro deste ano, se comparado com mesmo período de 2015. Os dados são da Polícia Militar, que esclarece que intensificou a fiscalização. A multa para os motoristas infratores pode chegar a R$ 5 mil a partir de novembro.

A 2ª Companhia da PM de Araras informa que de janeiro a setembro deste ano 169 motoristas foram autuados pela Lei Seca, valor 55% maior na comparação com mesmo período de 2015, quando foram realizadas 109 autuações. Outro dado que chama atenção é para o aumento significativo registrado somente neste ano (oito meses) e que supera todo o ano passado (12 meses).

De janeiro a dezembro de 2015 foram autuados 148 motoristas flagrados embriagados ao volante e, em apenas oito meses deste ano, o número já é de 169. A tendência é de aumento, segundo o capitão da PM de Araras, Helington Illges da Silva, que explica que a alta é fruto da intensificação da fiscalização.

“Não quer dizer que o motorista ararense está bebendo mais ou dirigindo mais embriagado, mas sim, os dados refletem o rigor na fiscalização que é feita pela Polícia Militar”, explica.

Em situações mais graves e, conforme determinação do delegado responsável pelo boletim de ocorrência, o motorista flagrado bêbado por ser encaminhado para a cadeia e a medida é prevista pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Tribuna solicitou dados sobre o número de motoristas que tiveram esse destino.

“Quanto ao número de motoristas detidos, necessitaria uma demanda muito maior de tempo, tendo em vista nosso sistema de Boletins de Ocorrência não ser informatizado, necessitando assim verificar dia a dia os Boletins elaborados por flagrante de embriaguez, o que acaba sendo inviável pelo período solicitado ser muito extenso”, explica nota encaminhada pela 2ª Companhia de PM de Araras.

Segundo informações da Polícia Militar, a fiscalização de trânsito acontece principalmente aos finais de semana e segue cronograma estabelecido pelo 36º Batalhão da PM de Limeira, a qual Araras está subordinada junto com outros sete municípios da região.

A cidade tem um aparelho etilômetro – conhecido popularmente como bafômetro – e a fiscalização não precisa ser realizada somente em blitz de trânsito, conforme consta no CTB. O policial pode parar um carro caso ele perceba atitude suspeita do motorista na condução.

Penalidade maior a partir de 1º de novembro

Em vigor há oito anos, a Lei Seca sofreu reformulações ao longo do período e passará por uma nova a partir de 1º de novembro, data que entram em vigor novos valores das multas. No caso da Lei Seca, o valor pode até triplicar se o motorista infrator for reincidente.

Atualmente, a multa para quem comete a infração é de R$ 1.915,40, além da suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por 12 meses – as sanções estão previstas no artigo 165. No caso de reincidência em um ano, o valor da multa dobra e o motorista tem a CNH cassada.

Se o motorista recusar o teste de bafômetro, o agente de trânsito pode fazer a comprovação da embriaguez através de testemunhas – que podem ser policiais ou outros agentes – vídeos e sintomas evidentes como hálito etílico, sonolência e agressividade. Se a pessoa se recusar e o policial encontrar evidências de embriaguez, automaticamente o motorista é autuado com multa.

Porém, a partir da próxima terça-feira (1º) as multas serão mais pesadas e podem ser multiplicadas em até 10 vezes, segundo informa o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). O motorista que se recusar a passar pelo teste do bafômetro também será penalizado financeiramente.

As multas mais pesadas, que são as infrações consideradas gravíssimas com multiplicador de 10 vezes, passar a ser de R$ 2.934,70. Este é o valor que poderá ser cobrado do motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar presença de álcool ou drogas no corpo. Segundo Denatran, se o motorista foi reincidente em menos de um ano – ou seja, já foi pego dirigindo bêbado no período – a multa será dobrada e poderá chegar a R$ 5.869,40.

Multas aplicadas pela Lei Seca em Araras

Janeiro a dezembro de 2015: 148

Janeiro a setembro de 2015: 109

Janeiro a setembro de 2016: 169

Fonte: 2ª Companhia da PM de Araras