O sobe e desce dos preços dos combustíveis em Araras incomoda o ararense há bastante tempo. Não é de hoje que os valores aqui flutuam de maneira diferente da realidade vista em municípios vizinhos.

Não existe uma explicação oficial para a diferença de valores praticados em Araras e em cidades tão próximas como Leme e Limeira, mas fica perceptível que os preços cobrados na cidade, há alguns meses, são bastante altos.

Além disso, há quem prefira abastecer “no posto A ou no posto B”, por serem mais confiáveis. Este fenômeno não acontece somente em Araras. Em todo o Estado de São Paulo – e em muitos outros municípios do país – há também uma grande preocupação com a qualidade do combustível.

Parte-se então do pressuposto que os preços cobrados dependem do tipo de serviço e da estrutura de cada um dos postos de combustível, e por isso podem variar de um estabelecimento para outro. Ou seja: é fato consumado que a média dos preços em Araras é maior do que em outras cidades da região.

Ainda assim, até para que não sejam levantadas suspeitas infundadas, cabe ao Procon e aos órgãos de controle, como a ANP (Agência Nacional do Petróleo), adotar rotina de fiscalização nos estabelecimentos. E a fiscalização é vantajosa, também, para os bons estabelecimentos, já que parte do princípio de que eles seguem rigorosamente o que preconiza o código do consumidor e as leis brasileiras.

“Separar o joio do trigo” é o que deve decorrer de uma fiscalização rígida nos estabelecimentos. Algumas práticas retrógradas – como, por exemplo, a ausência de preços visíveis ao consumidor, principalmente quando o combustível está em alta – poderiam ser evitadas pelo Procon local. Mas isto não acontece, aliás, porque o órgão nem fiscais tem na cidade.

Outro procedimento importante seria a fiscalização da ANP (Agência Nacional do Petróleo) para aferir a qualidade do combustível. Algumas das principais marcas de combustível do país já têm meios de fiscalizar os postos conveniados a elas, embora casos de estabelecimentos que passaram por essa fiscalização não são tão freqüentes.

Mas o que incomoda realmente a população é a falta de fiscalização e o abuso de alguns estabelecimentos.

É certo que o ganho dos postos é o menor dentre todos os outros da cadeia produtiva: petroleiras, refinarias e distribuidoras. Mas se não há como fazer com que o preço seja baixo, que ao menos o consumidor tenha plena confiança de que paga o justo por um produto plenamente confiável. A fiscalização rígida é boa para o consumidor e para os proprietários de postos que trabalham corretamente.