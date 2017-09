Fiscalização redobrada

Promete ser bastante polêmica a discussão no Judiciário sobre a Ação Civil de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público contra o ex-prefeito de Araras,...

Promete ser bastante polêmica a discussão no Judiciário sobre a Ação Civil de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público contra o ex-prefeito de Araras, Nelson Brambilla (PT), os ex-secretários de Saúde Vanda Bressan e Francisco Nucci (hoje vereador pelo PR), e a então presidente da Ampa (Associação de Moradores do Parque das Árvores), Silvia Helena Dalmazo Barreto.

Notícia publicada pela Tribuna no último sábado (23) apontou que o MP viu irregularidades no convênio entre a Prefeitura de Araras e a Ampa, celebrado na gestão do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS), em 2010 e com aditivos celebrados em 2011, 2012 e 2013.

Chamou a atenção na ação do MP a exclusão do nome do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti, autor do projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal em 2006, e mentor de toda a estruturação do convênio com a Ampa.

Sem entrar no mérito do convênio da Prefeitura com a Ampa, a atitude do MP busca colocar limites nas ações do Executivo. Montesquieu (Charles-Louis de Secondat – 1689/1755) escreveu a Doutrina de Separação dos Poderes, na intenção de impedir o Absolutismo, distribuindo as funções do Estado em três ramos de governo, de forma independente, harmoniosa e igualitária, sem nenhuma forma de ascensão de um sobre os demais – Executivo, Legislativo e Judiciário. Já o Ministério Público é autônomo e não se vincula a nenhum dos poderes da República. Sua função é defender os interesses da sociedade, quer em relação ao Governo ou à Administração Pública, quer quando a ofensa seja cometida pot particulares.

Autores como Hugo Nigro Mazzilli e Clèmerson Merlin Cléve apontam que o constituinte de 1988 poderia ter evitado as discussões atuais de que o MP é hoje um 4º poder no Brasil, se tivesse colocado o órgão “lado a lado com o Tribunal de Contas, entre os órgãos de fiscalização e controle das atividades governamentais”, ou como já o fizera a Constituição de 1934, “entre os Órgãos de Cooperação nas Atividades Governamentais”.

Na realidade, esta autonomia do MP, aparentemente, tem contribuído com a sociedade, pois acrescentou-se um órgão a mais de fiscalização de nossos governantes. O Tribunal de Contas também tem sido um importante órgão de controle das contas governo, mas seus pareceres são inócuos perante a avaliação final no Legislativo que, quase sempre, avalia politicamente.

No caso específico da relação entre Prefeitura de Araras e Ampa, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou a forma do convênio celebrado, não aprovando as contas do Executivo. A Câmara Municipal, por sua vez, derrubou esse parecer do TC e as contas do Município foram aprovadas pelo Legislativo.

O poder do MP é totalmente independente. Prova disso é essa Ação Civil de Improbidade Administrativa, que acabou por levar ao Judiciário um ato administrativo. Mas fique bem claro: caberá diretamente ao Judiciário qualquer decisão sobre essa Ação Civil.

Apesar de um aparente conflito de instituições, para a sociedade brasileira é muito salutar termos à disposição um órgão fiscalizador com real autonomia perante os demais poderes da República.