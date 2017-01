Fiscalização de trânsito continua sem zona azul

Fiscalização de trânsito continua em todas as ruas da região central mesmo com a suspensão do serviço do estacionamento rotativo pago, conhecido como zona...

Fiscalização de trânsito continua em todas as ruas da região central mesmo com a suspensão do serviço do estacionamento rotativo pago, conhecido como zona azul. A suspensão acontece desde 12 de janeiro e ainda não tem data para ser retomada. Enquanto isso, a Prefeitura prepara medidas emergenciais para evitar problemas para a população.

Com fim da zona azul, a dúvida sobre a possibilidade para estacionar em alguns locais tem atraído atenção de muitos motoristas. Estacionar o carro nos bolsões destinados apenas para motocicletas e motocicletas estacionadas fora dos bolsões são algumas das dúvidas que imperam desde 12 de janeiro.

De acordo com alguns comerciantes entrevistados pela Tribuna, além de munícipes que frequentam a área central, o número de imprudências teria aumentado com o fim da zona azul. Tal situação estaria ocorrendo já que as ruas não contam mais com a presença dos agentes de trânsito que antes trabalhavam para a Estapar/Hora Park – empresa que ficou responsável pelo serviço.

Porém, o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Daniel Furlan, alerta que o fim da zona azul não está relacionado com o fim da fiscalização de trânsito e suas devidas regras.

O estacionamento em vagas destinadas exclusivamente para pessoas idosas e deficientes físicos, além dos bolsões exclusivos para as motocicletas, continua a ser passíveis de multas caso haja flagrante da imprudência. “Os agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) continua com a fiscalização, que conta com apoio da Guarda Municipal”, explica Furlan.

Ele alerta que os motoristas precisam estar atentos para as normas que constam no CTB (Código Brasileiro de Trânsito). “Como o serviço foi suspenso recentemente, apenas orientamos motoristas flagrados em situações de imprudência em um primeiro momento. Caso ocorra novamente, aplicamos a multa”, disse.

Outras infrações que constam na legislação e podem resultar em multas incluem estacionar em cima das faixas para pedestres e nas rampas destinadas para os deficientes físicos. Apenas o estacionamento em vagas que antes exigiam o pisca- alerta estão liberadas sem a zona azul. Espalhadas por vários pontos da região central, elas eram destinadas para estacionamento sem cobrança, mas com tolerância de 15 minutos.

Questionado se o número de multas aumentou com o fim da zona azul, o secretario afirma que sim, mas disse que não tem quantidade a ser apresentada. “Como disse, nossa finalidade é primeiramente educar o motorista ararense e por isso não aplicamos de imediato a multa, mas sim apenas quando há incidência. Notamos um aumento das infrações, mas não é possível especificar a porcentagem até o momento”, detalha Furlan.

Estacionar em vagas exclusivas é considerado infração gravíssima

O fim da zona azul não significa que o estacionamento na região central está liberado para todos os veículos. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil pondera, mais uma vez, que a sinalização que existe no Centro está dentro das normas previstas pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

O estacionamento em vagas exclusivas para idosos ou deficientes físicos é apenas permitido para motoristas que contam com o cartão, que deve ser retirado no Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), mediante cadastro. O cartão deve ser posto no painel do veículo para que este passe pela fiscalização.

De acordo com o CTB, a multa para o motorista que estacionar em vagas exclusivas e sem a autorização é considerada gravíssima e com valor de R$ 127,69. O motorista infrator também perde cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Para tentar ampliar ainda mais a fiscalização, a Prefeitura atualmente prepara retomada de um convênio com o governo do Estado de São Paulo para permitir que a Polícia Militar também fique responsável pela fiscalização nas vagas de estacionamento na região central. Essa medida é válida para todos os municípios, mas está suspensa há um ano em Araras.

Sem ela, apenas os agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e os guardas municipais estão autorizados a aplicar multas para imprudências cometidas nos estacionamentos das ruas e avenidas de toda a cidade. A PM realiza outras fiscalizações de trânsito como em comandos, por exemplo, ou a lei do bafômetro.

Multa para estacionamento em vagas exclusivas

Idosos ou deficientes físicos

Multa: R$ 127,69

Perda de cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação)