Final feliz

Inegavelmente o atual prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), tem uma habilidade formidável para articulações políticas, além de também ser habilidoso negociador político – não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo dessa característica. Independentemente da aprovação ou reprovação sobre seus métodos, o atual prefeito tem conhecimento sobre diversas áreas da cidade, é advogado experiente e concomitantemente sabe adotar um tom para cada tipo de diálogo – provavelmente devido também à experiência adquirida do ramo do direito.

Não há como dizer que devido a estas características, necessariamente, seu governo será bem sucedido, mas na segunda-feira Eliseu deu um passo simbólico em sua administração ao trazer a primeira grande geradora de empregos desde que foi eleito: o Centro de Distribuição da Rede Savegnago. Além da grande quantidade de empregos, existe a expectativa de que o Centro de Distribuição faça circular dinheiro dentro da cidade, e que ainda traga receitas significativas em impostos.

Mas o resultado mais iminente, e que merece comemoração, é que o Centro deve gerar rapidamente centenas de postos de trabalho. E com a geração desses postos, a economia da cidade pode começar a se recuperar num ritmo um pouco mais acelerado.

Não há como comparar o poder de negociação de Eliseu com governantes anteriores – e nem é cabido esse papel na atual conjuntura. Mas há que se reforçar que a vinda do Centro de Distribuição teve o dedo do prefeito, em um empenho significativo.

Os bastidores da negociação revelam que, na verdade, Eliseu soube da pretensão do Savegnago em criar um novo Centro de Distribuição quase que por acidente do acaso. Ainda assim, o prefeito agiu rápido, intermediou o contato entre a rede e o empresário ararense Gino Bolognesi, e se comprometeu para que se chegasse a um denominador comum.

E a negociação foi vantajosa para o empresário Bolognesi – que deu destinação a uma área que permanecia parada –, para a Prefeitura que vai arrecadar mais, e para os ararenses que terão mais postos de trabalho disponíveis.

Postura similar teve o prefeito na questão da empresa Art Laser. A empresa, buscando vantagens noutros municípios, se viu tentada a se transferir de Araras. A mudança seria onerosa, mas até vantajosa para os empresários, pois a longo prazo teriam incentivos maiores em cidades vizinhas. Eliseu, de fato, conseguiu contornar a situação e evitou uma perda de receita importante à cidade, além de evitar a possível demissão de alguns trabalhadores em momento delicadíssimo da economia nacional.

Apesar dos primeiros passos dados, é sempre preciso muita atenção para não “dormir no ponto”. Ou seja, para que haja continuidade nesse trabalho intenso de atração de investimentos. Se assim for, provavelmente nos próximos três anos poderemos ter alcançado um desenvolvimento satisfatório e positivo.