Finais do Campeonato Amador devem acontecer no fim de janeiro

A Secretaria Municipal de Esporte divulgou na quarta-feira que as finais da 1a e da 2a divisão do Campeonato de Futebol Amador 2016 –...

A Secretaria Municipal de Esporte divulgou na quarta-feira que as finais da 1a e da 2a divisão do Campeonato de Futebol Amador 2016 – Walter Gambini devem acontecer no último domingo do mês, dia 29. Como já era previsto em regulamento, esses serão os únicos jogos em que não haverá o critério do empate para nenhuma agremiação. Em caso de igualdade, os títulos (das duas divisões) serão decididos nos pênaltis. O local e os horários das decisões serão divulgados na semana que vem pela pasta., mas a maior probabilidade é que as finais sejam disputadas no Estádio Joel Fachini, o campo do Comercial.

As semifinais vão acontecer já neste domingo, em jogo único. As eliminatórias da 2ª divisão serão realizadas amanhã pela manhã, enquanto as vagas na final da divisão principal serão decididas no período da tarde.

Inicialmente as semifinais seriam intercaladas, com jogos da divisão de acesso e principal em ambos os períodos. A Secretaria de Esporte chegou a divulgar a tabela organizada desta maneira na segunda-feira (16), mas acabou alterando a tabela ao ouvir representantes dos times semifinalistas. Com isso, segundo o diretor de Esporte da pasta, Adenilson Pascoaloto (o Bata), o consenso foi em separar as divisões em períodos distintos. A alteração foi divulgada na quarta-feira (18) pela Secretaria de Esporte.

Com isso os duelos entre o Atlético Nacional x Legendários FC, e Flamenguinho FC x Banespa FC, da 2ª divisão, acontecem respectivamente às 8h15 e 10h. Já os embates entre EC José Ometto x Salão do Zé Mário FC/ Villa Real, e AE São João x AE Praça V, válidos pela 1ª divisão, estão marcados para as 14h15 e 16h. Os quatro jogos eliminatórios serão disputados no Estádio Municipal Joel Fachini (campo do Comercial).

De acordo com o regulamento do campeonato, por obterem as melhores campanhas durante a fase de classificação da competição, os times do Atlético Nacional, Flamenguinho FC, AE São João e EC José Ometto terão a vantagem do empate para avançar às finais em suas respectivas divisões.

Mais informações sobre as eliminatórias do Campeonato Amador podem ser obtidas pelos telefones 3544-8347 e 3542-9195 (Com informações da Secretaria Municipal de Esporte).