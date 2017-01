Finais do Amador de Futebol acontecem domingo, no Estádio Joel Fachini

Estão definidos os finalistas do Campeonato de Futebol Amador de 2016 – Walter Gambini. As finais das duas divisões acontecem no próximo domingo (29),...

Estão definidos os finalistas do Campeonato de Futebol Amador de 2016 – Walter Gambini. As finais das duas divisões acontecem no próximo domingo (29), no Estádio Municipal Joel Fachini, a partir das 8h15. Gambini é articulista esportivo da Tribuna e o homenageado da Secretaria Municipal de Esporte.

O primeiro confronto será pela 2ª Divisão, entre Flamenguinho e Atlético Nacional, a partir das 8h15. Na divisão principal, o título será decidido logo em seguida entre a AE São João e o EC José Ometto. O duelo está previsto para as 10h15.

“Apresentamos a opção das finais serem no período da manhã, pois as equipes, além de não terem tanto desgaste devido ao sol, também terão o domingo livre para comemorar, tanto os times campeões, quanto os vice-campeões”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci.

As semifinais aconteceram no último final de semana. Para chegar na final da 2ª Divisão, o Nacional goleou o Legendários por 5 a 0, enquanto o Flamenguinho venceu o Banespa por 1 a 0.

Na divisão de elite as semifinais tiveram confrontos entre os quatro melhores clubes de futebol amador dos últimos anos. Um dos confrontos envolveu duas equipes da zona leste: o José Ometto, maior vencedor do amadur de Araras, venceu o atual campeão Salão do Zé Mário por 3 a 1 e se garantiu em mais uma final. E na outra disputa houve empate em 2 a 2 entre o AE São João, da zona norte, e o Praça V, da zona leste. Como fez melhor campanha na fase inicial, o São João jogava pelo empate.

Já na final o regulamento será outro, pois nenhuma agremiação terá a vantagem do empate para ficar com o título. Em caso de igualdade no tempo normal, os títulos serão decididos nos pênaltis.

O campeonato vale para a temporada 2016, mas as finais estão acontecendo somente agora porque o torneio teve início somente em dezembro do ano passado.