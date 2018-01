Fim de semana tem teatro gratuito e Almoço de São Sebastião

O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo apresenta amanhã (21), às 16h, o espetáculo infantil, Alice No País das Maravilhas, com a Companhia de...

O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo apresenta amanhã (21), às 16h, o espetáculo infantil, Alice No País das Maravilhas, com a Companhia de Teatro Balangandã. O elenco composto por Ana Carolina Sbarai, David Vicente, Eva Vilma, Giovana Poloni, Renan Moreira e Sílvia Bacellar, encena a história de Alice, uma menina curiosa e cansada de seu mundo monótono, que vê um coelho de colete e relógio e passa a segui-lo, caindo em um buraco que a leva ao maluco País das Maravilhas. Tentando encontrar o Coelho Branco, conhece vários personagens maluquinhos como o Gato Risonho, a Lagarta, toma chá com a Lebre Maluca e o Chapeleiro Louco e participa de um jogo de crocket com a Rainha de Copas.

Amanhã (21), a Basílica realiza seu almoço de São Sebastião, às 12h, no salão da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araras). Os ingressos custam R$ 40 (bebidas a parte) e R$ 20 (meia). O telefone para contato é 3541- 2145.

SÁBADO

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 20/01

Horário: 21h

Atração: Vado Negri e Banda

Local: Clube do Bancários

Sayão – Baile de Aniversário

Dia: 20/01

Horário: 22h

Atração: Banda Homens de Preto

Local: Sayão Futebol Clube

DOMINGO

Basílica Nossa Senhora do Patrocínio – Almoço de São Sebastião

Dia: 21/01

Horário: 12h

Ingressos: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia) – bebidas a parte

Local: salão da Apae (Rua Carlindo Pereira da Costa, 51, Centro)

Teatro Estadual – Espetáculo Infantil

Dia: 21/01

Horário: 16h

Atração: Alice no País das Maravilhas

Ingresso: entrada gratuita

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

VEM AÌ

Sayão traz Turma do Pagode

A Turma do Pagode se apresenta no palco do Sayão Futebol Clube no dia 3 de fevereiro. O evento, com censura de 16 anos, começa às 22h

Grêmio – Baile Dançante

Dia: 25/01

Horário: 20h30

Atração: Banda ND

Local: Grêmio Recreativo Ararense (Rua Mário Michielin, 5, Centro)

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 27/01

Horário: 21h

Atração: Banda Starlight

Local: Clube do Bancários

Sayão – Flash Rock

Dia: 27/01

Horário: 21h

Atração: Banda RM e praça de alimentação

Ingresso: R$ 15 (não sócio antecipado)

Local: Sayão Futebol Clube (área externa)

Programação Infantil do Teatro

Teatro Estadual – Espetáculo Infantil

Dia: 28/01

Horário: 16h

Atração: Peter Pan

Ingresso: entrada gratuita

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Teatro Estadual – Espetáculo Infantil

Dia: 02/02

Horário: 16h

Atração: O Pequeno Príncipe

Ingresso: entrada gratuita

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo