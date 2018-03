Fim de semana tem Romaria de Canoeiros e Beer Rock no Sayão

Hoje começa a Festa de São José na Cascata, com Terço em Louvor a São José, quermesse e show de prêmios, seguido de show...

Hoje começa a Festa de São José na Cascata, com Terço em Louvor a São José, quermesse e show de prêmios, seguido de show da dupla Felipe e Marcelo. Amanhã às 9h tem a tradicional Romaria de Canoeiros, com partida do Bar do Cris. Esta 15º edição da romaria terá show da banda Chapéu da Máfia a parir das 14h.

Hoje também tem Beer Rock no Sayão Futebol Club às 21h, com atração da Rota Som e Roletta Russo. Os ingressos custam R$ 20.

SÁBADO

Cascata – Festa de São José/Romaria de Canoeiros

Dia: 17 e 18/03

Horário: 19h30 (sábado) e 9h (domingo)

Atração: Terço, quermesse e show de prêmios (sábado) e Romaria de Canoeiros e show com Chapéu da Máfia (domingo)

Teatro Estadual – Claudio Zoli – 35 anos

Dia: 17/03

Horário: 20h30

Atração: Show de Claudio Zoli – 35 anos

Ingresso: gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo



Sayão – Beer Rock

Dia: 17/03

Horário: 21h

Atração: Rota Som e Roletta Russo

Ingressos: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora)

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 17/03

Horário: 21h

Atração: Banda Bergson

Local: Clube do Bancários

DOMINGO

Salão da Apae – Almoço de São José da Basílica

Dia:18/03

Horário: 12h

Local: Salão Social da Apae (informações 3541-2145)

Clube da Saudade – Almoço Porco no Rolete

Dia: 18/03

Horário: 12 h

Atração: almoço especial

Ingresso: R$ 35 por pessoa e menor de 12 anos não paga

Local: Clube da Saudade de Araras ( Avenida Ângelo Franzini, n° 2750)

Sayão – Show de Prêmios

Dia: 18/03

Horário: 19h30

Atração: Rony e Rodrigo

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Centro Cultural – Os Addams

Dia: 18/03

Horário: 19h

Atração: espetáculo Os Addams

Ingresso: 1 quilo de ração para cães ou gatos

Local: Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita

VEM AÍ

Tiago Celtron se apresenta na Casa da Memória

Na próxima segunda feira (19), às 19h30, Tiago Celtron se apresenta na Casa da Memória Araras Pedro Pessotto Filho. Ele traz um repertório de 60 anos de Bossa Nova e o músico se apresentará ao lado de Paulo Henrique (bateria), Caroço de Azeitona (baixo), Herminio Ometto (piano), além das participações de Flávio Simões (violino), Osvaldo Reis (mestre/percussão). O evento também integra as festividades de 147 anos de emancipação político-administrativa de Araras. A entrada é franca.





Casa da Memória – Show de Tiago Celtron

Dia: 19/03

Horário: 19h30

Atração: Tiago Celtron, Paulo Henrique, Caroço de Azeitona, Herminio Ometto, Flávio Simões, Osvaldo Reis

Ingresso: gratuito

Local: Casa da Memória Araras Pedro Pessotto Filho (Calçãdão)

Sayão – Quintaneja

Dia: 22/03

Horário: 20h

Atração: Andre e Adenilson

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Sayão – Happy Hour

Dia: 23/03

Horário: 20h

Atração: Banda R2

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Teatro Estadual – Orquestra Experimental da Ufscar

Dia: 24/03

Horário: 20h30

Ingresso: 1 quilo de alimento não perecível

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Sayão – Show de Prêmios

Dia: 25/03

Horário: 19h30

Atração: Jonas e Rafael

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)