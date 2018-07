Fim de semana tem Festival de Inverno no Teatro

O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo segue com a programação do Festival de Inverno, administrado pela organização social de cultura APAA, recebe...

O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo segue com a programação do Festival de Inverno, administrado pela organização social de cultura APAA, recebe a partir do dia 12 de julho o Festival de Inverno, com exposição fotográfica, apresentações de música erudita com oficinas, espetáculos de dança e atrações voltadas às crianças. A programação é inteiramente gratuita. Neste sábado tem Trio de Cordas do MPTrês Instituto de Dança, às 19h30 e Paulinho Leme Quarteto, às 20h30. No domingo, às 16h, a atração é dedicada ao público infantil, com “Kombi no Circo”, espetáculo no qual quatro palhaços se dividem entre malabarismo, manipulação de fantoches e equilibrismo, e “Histórias de Papel”, uma divertida brincadeira que dá vida a personagens que existiam apenas no papel, através do teatro de animação. E a partir das 20h, no mesmo dia tem Orquestra de Sopros de Araras. A programação de música erudita segue até 27 de julho. Ao longo da semana o teatro sedia apresentações de música instrumental e canto, com um especial em homenagem a Villa Lobos. A parte educacional também se faz presente em oficinas de instrumentos diversos – percussão, metais e madeiras, direcionados para orquestra e banda – ministradas pelo músico ararense Maikel Morelli.

SÁBADO

85ª Quermesse do Bom Jesus

Dia: Todos os sábados e domingos até 05/08

Atração: Tradicional quermesse e Festa em Louvor ao Bom Jesus

Local: Paróquia Bom Jesus

Cascata – Festa Julina da Capela São José

Dia: 21/07

Horário: 19h30

Atração: quermesse, show de prêmios e música ao vivo com Jonas e Rafael

Local: Capela de São José – bairro da Cascata

Teatro Estadual – Festival de Inverno de Araras

Dia: 21/07

Horário: 19h30

Atração: Trio de Cordas do MPTrês Instituto de Dança

Ingresso: Gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Teatro Estadual – Festival de Inverno de Araras

Dia: 21/07

Horário: 20h30

Atração: Paulinho Leme Quarteto (música)

Ingresso: Gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Noite Italiana – Associação Atlética Ararense

Dia: 21/07

Horário: 21h30

Local: Associação Atlética Ararense

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 21/07

Horário: 21h

Atração: Musical Cascata

Local: Clube do Bancários

DOMINGO

85ª Quermesse do Bom Jesus

Dia: Todos os sábados e domingos até 05/08

Atração: Tradicional quermesse e Festa em Louvor ao Bom Jesus

Local: Paróquia Bom Jesus

53ª Romaria de Cavaleiros

Dia: 22/07

Horário: a partir das 8h (concentração na sede do Cedinsa – o antigo Oratório São Luiz)

Atração: Romaria de Cavaleiros em direção ao Parque Ecológico Gilbeto Ruegger Ometto

Teatro Estadual – Festival de Inverno de Araras

Dia: 22/07

Horário: 16h

Ingresso: Gratuito

Atração: Kombi no Circo (infantil)

Local: Teatro Maestro Francisco Paulo Russo (área externa)

Sayão Futebol Clube – Tardezinha

Dia: 22/07

Horário: 17h

Ingresso: sócio (gratuito) e R$ 20 (não-sócio)

Atração: Grupo Jeito Simples

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Teatro Estadual – Festival de Inverno de Araras

Dia: 22/07

Horário: 20h

Ingresso: Gratuito

Atração: Orquestra de Sopros de Araras Maestro Francisco Paulo Russo

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

UM BOX

Outras atrações do Festival de Inverno do Teatro

Dia: 23/07

Horário: 15h às 18h

Atração: Oficinas Instrumentais

Horário: 20h

Atração: Apresentação musical

Dia: 24/07

Horário: 15h às 18h

Atração: Oficinas Instrumentais

Horário: 20h

Atração: Apresentação musical

Dia: 25/07

Horário: 15h às 18h

Atração: Oficinas Instrumentais

Horário: 20h

Atração: Apresentação musical

Dia: 26/07

Horário: 20h

Atração: Especial Villa Lobos com a cantora Mere Oliveira e o pianista Daniel Gonçalves

Dia: 27/07

Horário: 20h

Atração: Gala Rossini – recital de canto e piano

Dia: 29/07

Horário: 16h

Atração: Histórias de Papel – Cia. Patética

** Todas as atrações do festival acontecem no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

VEM AÍ

Grêmio – Noite Dançante

Dia: 26/07

Horário: 20h

Atração: Banda O Raphas

Local: Grêmio Recreativo de Araras

Clube dos Bancários – Festa Julina

Dia: 28/07

Horário: 21h

Atração: Banda Parada Sertaneja (conjunto aquático) e Banda Ferro Velho (salão social)

Local: Clube do Bancários (Av. Ângelo Franzini, 2780, Fone 3542-3116)

Festa Julina do Clube dos Bancários

Dia: 28/07

Atrações: Bandas Parada Sertaneja e Ferro Velho

Local: Clube do Bancários Clube da Saudade (Av. Ângelo Franzini, 2780, Fone 3542-3116)

Sayão – Jantar da Padroeira

Dia: 04/08

Horário: 20h30

Atração: Jantar de comemorações do mês de Nossa Senhora do Patrocínio

Local: Sayão Futebol Clube

Teatro Estadual – Stand Up com Matheus Ceará

Dia: 16/09

Horário: 19h

Atração: Stand Up Comedy

Ingresso: R$70,00 (inteira) e R$35,00 (meia-entrada)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo