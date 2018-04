Fim de semana tem Festival das Nações e peça teatral

Começou ontem (6) e continua hoje (7), o 2º Festival das Nações promovido pela Apae, às 19h, na sua sede Avenida Washington Luiz, 583....

Já amanhã (8), às 16h, o Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo traz para o público infantil a peça Shrek – Um Reino Tão Tão Distante. O espetáculo, que tem entrada gratuita, conta a história de um pântano distante, onde vivia um ogro chamado Shrek. De repente, seu sossego é interrompido pela invasão de personagens de contos de fadas que foram banidos do “Reino Tão Tão Distante ” pelo maldoso Lorde Farquaad. Determinado a salvar o lar das pobres criaturas, e também o dele, Shrek faz um acordo com Farquaad e parte para resgatar a princesa Fiona. Resgatar a princesa pode não ser nada comparado com seu segredo profundo e sombrio.

SÁBADO

Sayão – Tarde de Samba

Dia: 07/04

Horário: 16h30

Atração: Amigos do Pagode

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Fazenda Santa Inez – Festa Alive

Dia: 07 e 08/04

Horário: 18h (sábado) às 9h (domingo)

Atração: Festa Alive

Local: Fazenda Ignez Eventos

Apae – 2º Festival das Nações

Dia: 07, 13 e 14/04

Horário: 19h

Atração: barracas com comidas típicas

Local: Avenida Washington Luiz, 583

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 07/04

Horário: 21h

Atração: Banda Cascata

Local: Clube do Bancários

DOMINGO

Teatro Estadual – Espetáculo Infantil Shrek

Dia: 08/04

Horário: 16h

Atração: peça Shrek – Um Reino Tão Tão Distante

Ingresso: gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

VEM AÍ

Teatro apresenta Queen – uma das maiores bandas de todos os tempos!

No dia 14 de abril, os fãs da banda Queen poderão prestigiar a Classical Queen – considerada uma das melhores bandas cover, do grupo liderado por Freddie Mercury, no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. No espetáculo que começa as 21h, a Classical vem com a proposta de homenagear e eternizar o “Queen”. Fundada em 2004, o grupo busca a perfeição recriando o ambiente musical e visual em todos os detalhes com os mesmos figurinos maravilhosos, instrumentos e performance única com a incrível energia da banda inglesa. A Classical Queen foi a primeira banda brasileira a ser reconhecida no site oficial do Queen. Com Antonio Lobato (vocal, piano e violão), Fernando Gamba (guitarra e backing vocals), Júlio Abrileri (baixo e backing vocals) e Anderson Macedo (bateria e backing vocals), Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e Jonh Deacon estão muito bem representados pelo “Maior Tributo ao Queen da América Latina”. Imperdível !!!!

Sayão – Show de Prêmios

Dia: 09/04

Horário: 19h30

Atração: R$ 15 mil em prêmios

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Grêmio – Baile de Casais

Dia: 12/04

Horário: 20h

Atração: Banda Kubanakan

Local: Grêmio Recreativo Ararense

Teatro Estadual – Tudo Bacana!

Dia: 13/04

Horário: 20h

Atração: peça Tudo Bacana! (Depois das Onze)

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Teatro Estadual – Classical Queen

Dia: 14/04

Horário: 21h

Atração: espetáculo Classical Queen

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 14/04

Horário: 21h

Atração: Banda Sociu’s

Local: Clube do Bancários

Chácara Jambeiro Eventos – Baile Da Glamour

Dia: 14/04

Horário: 23h (sábado) e 7 (domingo)

Atração: Baile Da Glamour

Local: Chácara Jambeiro Eventos (Avenida José Ometto 1180)

Teatro Estadual – Orquestra de Sopros de Araras

Dia: 15/04

Horário: 20h

Ingresso: gratuito

Atração: Orquestra de Sopros de Araras

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Rotary Club de Araras – 3ª Festa Alemã

Dia: 24/04

Horário: 20h

Atração: comidas típicas

Ingresso: R$ 60 (crianças até 9 anos não pagam)

Local: Salão Social da Apae ( Avenida Washington Luiz, 583)

Clube da Saudade – Tradicional Feijoada

Dia: 29/04

Horário: 11h

Atração: almoço com feijoada

Ingressos: R$ 25 e menores de 12 anos não pagam

Local: Clube da Saudade de Araras (Avenida Ângelo Franzini, n° 2750)

Teatro Estadual – Risadaria com Rafael Cortez

Dia: 29/04

Horário: 20h

Ingresso: gratuito

Atração: Orquestra de Sopros de Araras

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo RussoRisadaria com Rafael Cortez

Sayão Futebol Clube – Thiaguinho em Araras

Dia 30/04

Horário: 22h

Atração: show do cantor Thiaguinho em Araras

Local: Sayão Futebol Clube