Fim de semana tem Boteco do Sayão, Festival das Nações; e Queen no Teatro Hoje a partir das 21h30, o Sayão Futebol Clube traz...

Compartilhe em suas redes sociais!

Fim de semana tem Boteco do Sayão, Festival das Nações; e Queen no Teatro

Hoje a partir das 21h30, o Sayão Futebol Clube traz o cantor Waire Carneiro no Boteco do Sayão. O show Classic Rock & Performance é a atração do evento que promete agitar o público.

Neste sábado também acontece novamente, o 2º Festival das Nações promovido pela Apae, às 19h, na sua sede Avenida Washington Luiz, 583. O evento, que também aconteceu na última sexta-feira (6) e sábado (7), faz parte dos preparativos que antecedem a tradicional Feira das Nações.

Queen

A partir das 21h de hoje, a banda cover Classical Queen traz o repertório do grupo liderado por Freddie Mercury, no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. No espetáculo, a Classical vem com a proposta de homenagear e eternizar o “Queen”. Fundada em 2004, o grupo busca a perfeição recriando o ambiente musical e visual em todos os detalhes com os mesmos figurinos, instrumentos e performance da banda inglesa.

Baile da Glamour

Outra opção para o sabadão é Baile da Glamour. A festa mais glamourosa de São Paulo que aterriza em Araras na Chácara Jambeiro Eventos, a partir das 16h. O evento traz música eletrônica, muita agitação e gente bonita. Vale conferir!

SÁBADO

Apae – 2º Festival das Nações

Dia: 14/04

Horário: 19h

Atração: barracas com comidas típicas

Local: Avenida Washington Luiz, 583

Teatro Estadual – Classical Queen

Dia: 14/04

Horário: 21h

Atração: espetáculo Classical Queen

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 14/04

Horário: 21h

Atração: Banda Sociu’s

Local: Clube do Bancários

Chácara Jambeiro Eventos – Baile da Glamour

Dia: 14/04

Horário: 16h (horário antecipado pela organização)

Atração: Baile da Glamour

Local: Chácara Jambeiro Eventos (Avenida José Ometto 1180)

DOMINGO

Teatro Estadual – Orquestra de Sopros de Araras

Dia: 15/04

Horário: 20h

Ingresso: gratuito

Atração: Orquestra de Sopros de Araras

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo