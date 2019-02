Fim de semana tem 4ª Campanha de Combate ao Aedes aegypti

Neste final de semana, a Praça Barão novamente será sede da 4ª Campanha de Combate ao Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, chikungunya...

Neste final de semana, a Praça Barão novamente será sede da 4ª Campanha de Combate ao Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, chikungunya e zika vírus. A iniciativa em parceria com a EPTV (Emissoras Pioneiras de Televisão) terá panfletagem, orientações, história contada e teatro. A ação acontece no sábado (16) e no domingo (17).

No dia 16, as atividades serão desenvolvidas durante todo o dia: das 8 às 9h (panfletagem e orientação), 9h30 às 10h30 (história contada), 10h30 às 12h30 (teatro – Vampiro contra o Aedes) e às 20h às 22h (teatro – Vampiro contra o Aedes). Já no dia 17, as ações serão desenvolvidas apenas à noite, das 20h às 20h30 (panfletagem e orientação) e 20h30 às 22h (teatro – Vampiro contra o Aedes).

Índices de chuvas em Araras

Visando evitar a proliferação do inseto, o Saema (Serviço de Água e Esgoto do Munícipio de Araras) divulgou nesta quarta-feira (13) o índice pluviométrico registrado na cidade nos dois primeiros meses de 2019. Segundo a Autarquia Municipal, em janeiro o volume de chuva foi de 222,2 milímetros. Já em fevereiro, até o último levantamento – dia 12, a pluviometria atingiu 67,5 milímetros. Por isso, os munícipes devem ficar atentos para evitar água parada.

39 agentes de endemias atuando no município

Atualmente, Araras conta com 39 agentes de endemias, que circulam por todas a regiões da cidade na busca e eliminação de criadouros do Aedesaegypti.

Na cidade, há visitas de rotina aos imóveis, com os agentes de endemias orientando a população quanto aos cuidados e eliminação dos criadouros, além, de esclarecimento quanto à sintomatologia das arboviroses (doenças transmitidas por insetos). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3543-1522 (Secretaria Municipal de Saúde).

Programação – 4ª Campanha de Combate ao Aedes aegypti*

Local: Praça Barão de Araras

16 de fevereiro (sábado)

8h às 9h30: Panfletagem e orientação

9h30 às 10h30: História contada

10h30 às 12h: Teatro – Vampiro contra o Aedes

20h às 22h: Teatro – Vampiro contra o Aedes

17 de fevereiro (domingo)

20h às 20h30: Panfletagem e orientação

20h30 às 22h: Teatro – Vampiro contra o Aedes

*Iniciativa tem a parceria da EPTV (Emissoras Pioneiras de Televisão)

Fonte: Secom