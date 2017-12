Fim de ano: Comércio de Araras já está funcionando a noite, em horário estendido

Desde o final da tarde de quinta-feira (7) o comércio de Araras já adotou regime de funcionamento diferenciado de final de ano, para atender...

Desde o final da tarde de quinta-feira (7) o comércio de Araras já adotou regime de funcionamento diferenciado de final de ano, para atender aos clientes interessados nas compras de Natal que preferem visitar as lojas a noite.

Conforme a Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras), até o dia 22 (a última sexta-feira antes do Natal, que é datado numa segunda-feira este ano) os estabelecimentos e lojas de Araras ficarão abertos das 9h até as 22h, de segunda a sexta-feira.

O horário especial de fim de ano já é tradição no comércio de Araras e nos próximos sábados também terá horário especial – nos dias 9, 16 e 23 de dezembro as lojas permanecerão abertas das 9 às 18 horas. Já no próximo domingo (10) e no domingo que é véspera de Natal (24) as lojas também estarão de portas abertas: das 9 às 14 horas.

Segundo a Acia, no dia 26 (uma terça-feira pós-feriado de Natal) o comércio terá horário reduzido e não funciona pela manhã. As lojas abrirão das 12 às 18 horas.

Campanha incentiva compras de Natal em Araras

Quem comprar em Araras (em lojas participantes de campanha realizada pela Associação Comercial da cidade) terá um incentivo a mais no período natalino. Neste período acontece a ‘Campanha Natal da Esperança’, que sorteará um Prisma 0 km e mais cinco prêmios de R$ 2 mil em vales-mercadorias entre os consumidores que comprarem nas lojas participantes.

A Campanha Natal da Esperança também premiará os vendedores dos cupons contemplados, cujo valor será de R$ 500,00, em vales-mercadorias para o vendedor do 1º prêmio e de R$ 300,00 em vales-mercadorias para os vendedores dos demais prêmios.

O prazo para receber os cupons das lojas participantes da campanha vai até 24 de dezembro e a apuração será realizada no dia 27 de dezembro, a partir das 10h, na sede da ACIA.

Horário especial do comércio em Dezembro:

De 7 a 22 – segunda à sexta-feira – das 9h às 22h

Dias 9, 16 e 23 – sábado – das 9h às 18h

Dias 10 e 24 – domingo – das 9h às 14h

Dia 26 – terça-feira – das 12h às 18h