Filiações no PHS

O PHS de Araras tem um encontro municipal marcado para a próxima terça-feira (23), às 19h, na Câmara Municipal. Sob presidência do secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci, o partido fará a primeira reunião do ano para debater o atual momento político de Araras e a apresentação de novos filiados. Uma das filiações deve ser do enfermeiro Nelsinho Barbosa, que estava no PSC. Ele é ex-vereador e foi candidato a vice-prefeito na chapa com Breno Cortella (PDT), na última eleição municipal. O PHS é um dos partidos que dá sustentação política ao governo de Pedrinho Eliseu, com um vereador eleito (Du Segurança) e um na suplência (Rodrigo Soares).

Aqui é trabalho!

Quem gosta de futebol lembra bem da filosofia implantada por Muricy Ramalho, técnico do São Paulo FC, na época áurea do clube paulista. Muricy bradava “aqui é trabalho, meu filho” sempre que questionado sobre sua metodologia e o segredo de seu time vitorioso. A tática do trabalho intenso parece ter sido adotada pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e seus aliados e secretários que têm relação íntima com o PSDB: Elcio Rodrigues, Sonia Antigo e Bruno Roza. O trio e o prefeito têm praticamente “fechado” a Prefeitura altas horas da noite, com repetidas reuniões de trabalho que chegam, por vezes, a se estender até depois das 22h. Independentemente de quem simpatiza ou não com o ninho tucano, é fato que trabalho não tem faltado.

Com crise, sem Skaf

Evento a ser realizado neste final de semana pelo Sesi de Araras teria a presença ilustre do presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (PMDB). Contudo, após o furacão que passou por Brasília nesta semana, com a delação do proprietário da JBS, Joesley Batista (que comprometeu até mesmo o presidente da República Michel Temer – do mesmo partido de Skaf), o presidente da Fiesp recuou e desistiu de vir a Araras. Skaf teria desmarcado praticamente toda a sua agenda pública, evitando as aparições em pleno escândalo em que seu partido está envolvido. Nesta sexta-feira (19), Skaf era aguardado em encontro regional do PMDB na vizinha Cordeirópolis. Evidentemente o presidente da Fiesp desistiu de comparecer ao encontro.

Apoio a Demarchi

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) rechaçou apoio a qualquer candidato a deputado estadual que não seja Aldo Demarchi (DEM), aliado antigo dele, para as eleições de 2018. O prefeito discordou do tom de nota publicada por esta coluna na semana passada, reforçando não haver possibilidade de lançar ou apoiar também um candidato local para concorrer com outros supostos candidatos a deputado de Araras. “Meu único candidato a deputado estadual é o Aldo Demarchi”, reforçou Pedrinho, que chegou a pedir um “desmentido real da notícia”. “Fora de cogitação o que ali está escrito. Não apoiarei nem Luiz, nem ninguém, menos ainda para atrapalhar quem quer que seja. Desejo que todos os pretendentes tenham êxito. O apoio ao Aldo, esclareço, advém de todo o trabalho que ele tem feito”, reforçou Pedrinho. Ele vê em Aldo um pretenso deputado que representaria interesse dos municípios.

Desanimado?

Corre nos bastidores da Prefeitura que o secretário municipal de Serviços Públicos, Carlos Cerri, estaria preocupado com sua situação política. Isso porque Cerri estaria temeroso em relação à interpretação de sua prestação de contas na época em que presidiu o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Araras, na gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT). O temor é que a Justiça interprete que o Saema, então sob sua gestão, não aplicou o dinheiro rigorosamente como as normas prevêem e que, com isso, Cerri possa ter seus direitos políticos cassados. Mesmo preocupado, há quem garanta que o secretário não pretende deixar o posto, se as circunstâncias não o obrigarem a isso.

Decreto inútil

A Prefeitura de Araras publicou durante a semana decreto que cedeu ao Clube dos Cavaleiros de Araras as dependências do Parque Ecológico e Cultural Dr. Gilberto Ruegger Ometto, no período de 15 a 21 de maio de 2017, para organizar e realizar o Festival Sertanejo Inhana 2017. O estranho é que não se viu nenhuma movimentação no Parque, e por razões óbvias: não haverá, ao menos nos próximos dias, nenhum festival no local. O problema é que, conforme Tribuna apurou, representante do Clube dos Cavaleiros pediu à Prefeitura o espaço. A administração municipal cedeu o local, mas o clube havia desistido de utilizá-lo – e não comunicou nada à Prefeitura. No fim das contras, o decreto foi publicado inutilmente.

Nomeados

O prefeito Pedrinho Eliseu nomeou durante a semana os membros da Comissão Especial de Análise das Prestações de Contas Mensais e Anuais de Auxílios, Contribuições e Subvenções concedidas pelo município (exceto das Secretarias da Educação, Saúde e Ação e Inclusão Social). A comissão será composta por Wander Cordeiro de Brito, Sueli de Micheli da Silva e Maria Angélica Bignami, e tem como tarefa observar os repasses de recursos a entidades do Terceiro Setor, caracterizados como auxílios, subvenções e contribuições, que somente poderão ser concedidos se comprovado o atendimento às exigências e leis federais, segundo determina o Tribunal de Contas do Estado.

Não é minha

Elegante a postura do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que durante seu programa de rádio, realizado semanalmente na Rádio Clube – e retransmitido pela Rádio Tropical – reforçou que a vinda do Supermercado Savegnago a Araras não foi conseguida pelo seu governo. Pedrinho garantiu que ao entrar no comando da Prefeitura, ajudou a agilizar a vinda da rede para Araras e a liberação de documentos para isso, mas reconheceu que a chegada da empresa em solo ararense estava prevista desde a gestão Nelson Brambilla (PT). Diferentemente, há algumas semanas ele fez questão de deixar claro seu entendimento de que a vinda da Fatec (Faculdade de Tecnologia) a Araras foi iniciada em seu curto governo em 2009, que durou apenas seis meses. O mesmo argumento foi utilizado ainda sobre a vinda do Senai a Araras. O governo do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) sempre defendeu que a vinda do Senai se deve administração petista, e o governo Pedrinho que a vinda se deve à administração tucana – uma disputa nítida pelos créditos.

“Esses (políticos denunciados) vão sair, mas o dano maior é o impacto na economia, no setor público”

Do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), sobre a deflagração de mais uma crise política nesta semana, agora envolvendo diretamente o presidente da República. Michel Temer (PMDB).