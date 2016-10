Fiesp: atividade da indústria recua 2,3% em agosto. Fiesp: atividade da indústria recua 2,3% em agosto; tendência constatada em Araras

O Indicador de Nível de Atividade da indústria paulista em agosto, sem efeitos sazonais, recuou 2,3% em comparação ao mês anterior, de acordo com...

O Indicador de Nível de Atividade da indústria paulista em agosto, sem efeitos sazonais, recuou 2,3% em comparação ao mês anterior, de acordo com dados da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) divulgados no final de setembro. Tendência registrada também em Araras com base no desempenho de mão-de-obra do setor que teve queda de empregos de 11% de 2014 (antes da crise econômica) a 2016 (com crise).

Os dados da pesquisa do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos de ambas as entidades mostra que no Estado de São Paulo dois setores da indústria paulista se destacaram negativamente, entre eles o de veículos automotores, que registrou queda de 5,9%, em comparação com setembro. A queda mais expressiva foi do total de horas trabalhadas na produção (-6,9%), seguido por total de vendas reais (-5,4%).

“Este resultado é uma indicação clara de que a recuperação pretendida e anunciada ainda não chegou para a indústria paulista. Não vemos sinais de retomada efetiva. A projeção para o indicador é fechar 2016 com retração de cerca de 6,4%, depois de ter registrado -6,2% em 2015 e -6,0% em 2014, mas com o resultado de agosto, começamos a duvidar deste número, a queda pode ser bastante acentuada. Nos últimos oito meses já registramos queda de -9,6% em relação ao mesmo período de 2015”, afirma o diretor do departamento de pesquisa, Paulo Francini.

Araras

Em Araras, com base na análise da movimentação de mão-de-obra (admissões e demissões) do setor medidos pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e divulgado pelo Ministério, o ritmo industrial também sofreu recuo.

Cabe destacar que o cadastro contempla apenas empregos formais, aqueles conhecidos como “registrados”, porém o setor da indústria de transformação é notoriamente o que mais se utiliza da formalização em suas admissões.

Segregando os dados específicos para a Indústria de Transformação de dentro desse número constata-se que a crise de empregos no setor vem sendo maior que no geral para a cidade, já que de 2014 para 2016 a queda de empregos formais foi de 11% (o dobro do quadro geral), reduzindo o total de empregados de 14.768 para 13.114; perda de 1.654 postos do total de 2.014 vagas perdidas do quadro geral – ou seja pouco mais de 80%.

“Embora não possamos abrir o dado da Fiesp para Araras, que mediria com precisão mais apropriada, a adaptação que parte do pressuposto de que a atividade da indústria de transformação aquecida geraria empregos, nos permite constatar uma crise desse setor na cidade em vista do considerável desemprego gerado no curto espaço de dois anos. Corroborando esse sentimento, constata-se que a participação da Indústria de Transformação no quadro geral de empregos formais foi reduzida de 40% para 38% entre 2014 e 2016”, analisa o economista Ricardo Buso.

Ainda de acordo com o panorama desenhado pelo economista, a crise econômica brasileira vem refletindo diretamente no desempenho da indústria no Estado de São Paulo e conseqüentemente Araras sofre efeitos semelhantes.

“Utilizando os dados do Caged de agosto de 2016 na comparação com agosto de 2014 (antes do início da crise econômica e meses coincidentes para evitar efeitos de sazonalidade), conseguimos apurar que de 2014 a 2016 o quadro de emprego formal da cidade de Araras fechou 2.014 postos de trabalho, passando de um universo de 36.735 para 34.721 empregados formais, o que equivale a uma queda de 5,5%”, emendou Buso.

Entretanto, o economista acredita que há um aspecto favorável nesta situação, já que a indústria de transformação já voltou a contratar, gerando 30 postos formais de trabalho, resultante do líquido entre admissões e demissões.

“No acumulado de 2016 (janeiro a agosto), o saldo da industria de transformação está positivo em 346 vagas, mas cabe aí a importante ressalva de que esse número acumula as tradicionais admissões temporárias para as safras da cidade (no início do ano) e que tais postos temporários, como de costume, serão fechados ainda em 2016, o que deverá reduzir sensivelmente esse acúmulo”, finalizou Buso.