Fibra ética

“Nada é mais difícil e nada exige mais caráter do que se encontrar em aberta oposição ao que acontece no seu tempo e dizer alto e bom som: Não!” (Kurt Tucholsky)

Manoel de Barros preleciona em seu Retrato do artista quando coisa, tido por muitos como um dos 10 mais belos poemas que saíram de sua inesgotável lavra, que “a maior riqueza do homem é sua incompletude”.

Descontando-se o fato de que é muito difícil, impossível mesmo, apartar excelências de um todo constituído só de supremos, o poema realmente é um ponto alto na literatura brasileira.

Para mim, essa preciosidade que o bardo cuiabano apurou em inspirada bateia, soa mais como, com o perdão da palavra, desafogo de saco cheio. Advirto, porém, que essa descorada opinião deve ser levada na conta de um atrevimento incidental, não do exercício arbitrário de minhas próprias razões.

Sabidamente não carrego competências iguais àquelas que o bom Deus legou ao grande Manoel, mato-grossense que um dia descobriu que “para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com facas”.

E como assim é, e como assim deverá ser entendido, o momento que vivemos aconselha-nos, em vez de soltar foguetes e estourar espumantes logo mais à meia noite, colocar as orelhas em pé. Os burros praticam esse exercício para se precaver de surpresas desagradáveis, portanto não será nenhum capitis deminutio imitá-los no gesto de autodefesa. Burros são burros, mas não são trouxas.

As pessoas que surfam nas ondas da autoajuda, bem como aquelas que fazem escaladas na face mais perigosa do monte chamado “poder do pensamento positivo”, certamente odiarão o que eu vou dizer em seguida. Dito isso, parto para o descuido.

A esperança já teve seus dias de glória. Elevada à condição de virtude teologal, acabou virando ditado — “a esperança é a última que morre”, citado amiúde aos desenganados pelos médicos e pelos gerentes de bancos.

Pois do alto de minha imprudência afirmo que essa crença emocional tem criado enormes obstáculos à libertação dos povos oprimidos. A palavra esperança tem 5 sentidos diferentes: expectativa, fé, ilusão, possibilidade e, pasmem, designação comum de alguns insetos.

Ora, como absolutamente nada mudou passados 80 anos da gravação de Cambalache, composição do tangueiro Enrique Discepolo, sua percepção extrasensorial continua atualíssima, motivo pelo qual tem-se que “o século XXI é uma exposição de maldade insolente”.

Pensar que a maldade, assim como seus efeitos, podem ser combatidos só com ilusão, é duvidar do poder de fogo dos maldosos de todo gênero, assim como dos efeitos deletérios desse poder.

Os maldosos, crianças, não estão nem aí com nossas esperanças. O mesmo raciocínio vale para o monstro chamado maldade.

Aportamos nesse 31 de dezembro do inconcluso ano de 2016 remando contra a corrente, apanhando com porrete de dar em doido.

Ora aturando os incuráveis delírios dos homens públicos que conduzem nosso destino, ora provando a maldade por aqueles que a destilaram na ilegalidade.

A travessia, por Moisés, foi penosa, feita a palo seco e no lombo de cavalo em pelo; e, batamos bumbo, com uma pequena ajuda de todos os santos, orixás, deuses e demônios do universo.

“A maior riqueza/ do homem/ é sua incompletude.

Nesse ponto sou abastado./ Palavras que me aceitam como sou— eu não aceito.

Não aguento ser apenas/ um sujeito que abre/ portas, que puxa/ válvulas, que olha o/ relógio, que compra pão/ às 6 da tarde, que vai/ lá fora, que aponta lápis,/ que vê a uva, etc.etc./ Perdoai. Mas eu/ preciso ser Outros./ Eu penso/ renovar o homem/ usando borboletas”.

Palavras de Manoel de Barros. Palavras da salvação.

Bom dia!