Festival Esportivo Adaptado reúne 180 alunos no Ettore Zuntini

Aconteceu na manhã de terça-feira (11), no Caee (Centro de Atendimento Educacional Especializado) Ettore Zuntini, o Festival Esportivo Adaptado. A competição contou com a participação de 180 alunos com deficiência, matriculados na rede municipal de ensino.

O evento teve provas de atletismo adaptado com corrida livre e corrida para cadeirantes, além de arremesso de peso. As atividades esportivas aconteceram na nova quadra coberta, inaugurada em agosto pela Prefeitura de Araras.

Participaram do festival alunos da Emef Prof Joel Job Fachini, Emeief Carlos Giovanni Bolles, Emeief Padre Ângelo Longhi, Emef Antonia Marques Dahmen, Emef Prof. Adalgisa P. B. Balestro, Emef Ivan Inácio de Oliveira Zurita, Emef Padre Hercílio Bertoline, Apae, Ceren e Caee Ettore Zuntini.

Estiveram presentes ao evento a primeira-dama e presidente do Fuss (Fundo Social de Solidariedade) Elaine Brambilla, o chefe de gabinete Eduardo de Moraes, a secretária de Educação Elizabeth Carvalho Cilindri e o secretário de Esporte, Luiz Paulo Franco, além de diretores e professores da rede municipal de ensino.

A primeira-dama falou de sua alegria em poder participar de um evento como este. “Para mim, é uma satisfação enorme poder participar de um evento como este e ver que todo o esforço empenhado por esta administração, no sentido de proporcionar melhores condições aos alunos de praticarem uma atividade física, realmente valeu a pena”, disse Elaine.

No final da competição, foram distribuídas medalhas a todos os participantes do evento.