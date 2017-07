Festival de Compras reúne lojas de 25 segmentos e ofertas com descontos

O comércio ararense está apostando na 4ª edição da Festcom (Festival de Compras de Araras), que será realizada de quinta-feira (27) até sábado...

Compartilhe em suas redes sociais!

O comércio ararense está apostando na 4ª edição da Festcom (Festival de Compras de Araras), que será realizada de quinta-feira (27) até sábado (29), com o objetivo de atrair os consumidores, com o argumento de bons descontos nos produtos oferecidos.

Oficialmente, o Festcom foi aberto a todos os lojistas credenciados, podendo participar sem nenhum custo. A única exigência é que os lojistas devem oferecer bons descontos, podendo ser de 10% a 70%.

Os ramos são os mais diversos – não apenas lojas de roupas, vestuário e acessórios, como também estabelecimentos de armarinhos e aviamentos, autopeças, motopeças, autoescolas, lojas de brinquedos e presentes e até comércios do ramo de cabelo, estética e perfumaria. Até escolas, farmácias, clínicas veterinárias e pet shops participam.

Depois de credenciadas, as lojas participantes receberam gratuitamente todo o material de propaganda para identificação de sua loja na adesão da campanha.

Com isso, o consumidor saberá qual loja está concedendo descontos através de uma decoração padrão da campanha (veja a relação das lojas participantes abaixo).

Segundo o diretor da Acia e gerente em uma das lojas participantes, José Mário Chiarotto, o foco não está apenas nos descontos ofertados – até porque não necessariamente todas as lojas ofertam descontos de 70%. “O que fazemos na campanha é sempre oferecer uma vantagem ao cliente. O cliente chega em qualquer comércio e percebe as vantagens”, exemplifica ele, citando que enquanto em alguns os descontos, de fato, variam de 10% a 70%, noutros estabelecimentos há vantagens em relação a prazos de pagamentos e parcelamentos de modo que não são ofertadas fora do período do festival.

É algo para o consumidor”, resume o diretor da Acia. “A gente quis criar uma promoção de três dias com mais de 300 participantes e de variados ramos. Qualquer atividade pode participar”, explica ele, ao citar envolvimento em todo o setor em Araras.

Vale reforçar que cada ramo tem liberdade para aplicar os descontos, vantagens e demais oportunidades que entender interessantes. O gerente exemplifica: na loja gerenciada por ele há descontos que chegam por exemplo na casa dos 60%. “Tenho produto que vai sair pela metade do preço”, pontua.

Alguns segmentos têm sentido um pouco menos os efeitos positivos do Festival de Compras de Araras, mas a expectativa da Associação Comercial é repetir o bom desempenho de anos anteriores. Nas últimas edições as vendas aumentaram entre 15% e 30% em comparação ao que é comum para a data. O esperado para esse ano é o mesmo patamar.

A escolha do final de julho também não ocorre ao acaso. Geralmente os últimos sábados de cada mês registram desaceleração no saldo de vendas – já que no final do mês pouca gente tem dinheiro ‘sobrando’ na carteira. Além disso, como em julho não há nenhuma data “comercial”, a oportunidade contemplou justamente esse mês.

Tipos de comércio que estão participando da campanha:

Armarinhos e Aviamentos: 4 lojas

Autopeças, Motopeças, Bike e Serviços: 10 lojas

Auto Escolas: 1 loja

Brinquedos e Presentes: 4 lojas

Cabelo, Estética e Perfumaria: 5 lojas

Clínicas Veterinárias e Pet Shop: 4 lojas

Escolas e Academias: 6 lojas

Escolas de Idiomas: 3 lojas

Farmácias e Drogarias: 12 lojas

Ferragens, Ferramentas, Lar e Segurança: 7 lojas

Festas: 3 lojas

Floricultura: 1 loja

Fotografia: 1 loja

Informática, Games e Eletrônicos: 7 lojas

Indústria e Com. de Panelas e Utens. Alumínio: 1 loja

Materiais para Construção, Elétricos e Pintura: 12 lojas

Móveis, Eletro e Decorações: 13 lojas

Odontologia, Ortopedia e Serviços: 2 lojas

Óticas: 9 lojas

Papelaria e Gráfica: 8 lojas

Piscina, Pesca e Lazer: 3 lojas

Prestação de Serviços e Telefonia: 7 lojas

Supermercados e Alimentação: 15 lojas

Veículos: 1 loja

Vestuário e Acessórios: 63 lojas