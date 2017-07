Média de 60 mil pessoas passaram pela Praça Barão de Araras durante as três noites do Festival Café & Chocolate, segundo estimativa da Prefeitura....

Média de 60 mil pessoas passaram pela Praça Barão de Araras durante as três noites do Festival Café & Chocolate, segundo estimativa da Prefeitura. Na sexta feira dia (14) tivemos show do cantoe Paulo Ricardo, no sábado dia (15) foi a vez da Banda Bon Jovi Cover e encerrando o Festival, no domingo dia (16) a banda Blitz. Fotos: Cristiano Leite/Tribuna