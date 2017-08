Festcom ajuda a aumentar em 10% as vendas em relação a junho

O 4º Festcom, realizado nos dias 27, 28 e 29 de julho, registrou um acréscimo de 0,98% no volume de vendas em relação a...

O 4º Festcom, realizado nos dias 27, 28 e 29 de julho, registrou um acréscimo de 0,98% no volume de vendas em relação a edição de 2016, entretanto as vendas foram 10% maior que em junho deste ano. A informação é da Acia (Asssociação Comercial e Industrial de Araras).

“Em relação ao ano passado, o aumento foi modesto de apenas 0,98% nas vendas, no entanto, foi dentro das expectativas, principalmente porque o país atravessa um dos momentos mais instáveis econômica e politicamente. Em comparação a junho deste ano, no mesmo período do festival, houve um aumento de 10% nas vendas em julho, isso é significativamente favorável porque indica que o movimento no comércio de Araras melhora durante o evento e o consumidor sai às compras em busca de promoções”, informou em nota a associação.

O maior movimento registrado durante a ação, foi registrado no sábado, dia 29, quando o movimento se intensificou no comércio e para a entidade, o festival de promoções teve resultado efetivo para o comerciante.

“Quinta e sexta foi modesto, mas o movimento se intensificou no sábado pela manhã. Acreditamos que o comerciante que efetivamente utilizou as estratégias propostas pela Acia com o Festcom , ou seja, trouxe promoções atrativas em produtos que realmente despertam interesse ao consumidor, conseguiu sentir um aquecimento nas vendas”, disse a Acia.

Para participar do festival, a empresa aceitou conceder descontos atrativos nas mercadorias que poderiam ser de 10 a 70% e todo material de divulgação foi fornecido pela Acia.. Os nomes das empresas participantes foram divulgados em tabloides distribuídos em todos os bairros da cidade, juntamente com flyers. Foram mais de 200 lojas participantes que promoveram descontos e estavam identificadas com amplo material de divulgação.

Dia dos Pais não deve aumentar vendas

Outra data importante para o comércio local e que está próxima é o Dia dos Pais, comemorado dia 13 de agosto e a expectativa é de que o volume de vendas deste ano seja o mesmo registrado para a data em 2016, ou seja não há previsão de acréscimo.

“Em virtude do cenário atual, a Acia estima um mesmo percentual em relação ao ano passado”, informou a associação.

Para facilitar para os consumidores e garantir as vendas, o comércio funcionará em horário especial. Na sexta-feira (11) o comércio abre às 9h e fica aberto até às 22h e no sábado (12), o comércio abre às 9h e fica aberto até as 18h, conforme ficou definido segundo acordo firmado entre Sicomércio e Sicomerciários. (RP)

Vendas do varejo paulista devem crescer 7% em agosto, aponta Fecomércio

As vendas do comércio varejista paulista devem atingir R$ 52,3 bilhões em agosto, mês do Dia dos Pais, crescimento de 7% em termos reais em relação ao mesmo mês de 2016. As projeções são da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

O segmento de lojas de vestuário, tecidos e calçados, um dos mais beneficiados pela data comemorativa, deve apontar alta de 5% nas vendas em agosto, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O mesmo movimento é esperado para eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, cujo faturamento real deve crescer 15% na mesma base comparativa. O crescimento esperado em agosto nas vendas dessas duas atividades deverá se dar muito mais pela fraquíssima base comparativa do mesmo mês de 2016 do que por efetivo aumento de vendas reais. Isso porque, em agosto do ano passado, houve quedas de 6,1% e 12,2% nas vendas desses dois segmentos, respectivamente.

Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, é importante ressaltar que as projeções se referem às vendas totais do varejo no mês, não estando, necessariamente, embasadas no movimento decorrente da data comemorativa no período. A possível expansão no faturamento do setor no período, segundo a entidade, significa que as turbulências do cenário político, ao menos até o momento, não irão comprometer a trajetória de recuperação do movimento varejista até aqui observada. (RP)