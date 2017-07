Festa na praça

Deu certo… O Festival Café & Chocolate deste ano, assim como o Arraial na Praça, atraiu milhares de visitantes, como nos anos anteriores....

Compartilhe em suas redes sociais!

Deu certo… O Festival Café & Chocolate deste ano, assim como o Arraial na Praça, atraiu milhares de visitantes, como nos anos anteriores. No início do deste ano havia a expectativa da população, se o novo governo municipal continuaria com a organização de festas do gênero na Praça Barão de Araras, implantadas com expressivo sucesso pelo governo anterior.

A nova administração municipal não só manteve as festas na praça, como também trouxe significativas melhorias: aumento do número de caixas para a venda de fichas – além de vendedores móveis –, opção para pagamento com cartão de crédito ou débito, aumento do número de barracas e uma distribuição mais ampla pelo espaço físico, mais opções de produtos – inclusive com as principais cervejarias da cidade –, tenda kids dentro da fonte inativa, atrás da Basílica, como opção de lazer para as crianças, entre outras atrações.

As festas do Arraial e Café & Chocolate já caíram nas graças da população. E esses eventos evidenciam como o cidadão é sedento por atrativos de lazer, principalmente nos espaços públicos. A Praça Barão de Araras tem um histórico centenário de atrair bom público aos finais de semana – cada época da história com seu perfil diferente de atrativos. E nos últimos anos o governo municipal vem usufruindo com maestria dessa possibilidade.

Organizar eventos dessa natureza, em praça pública, pode até trazer certos riscos em relação à segurança e preservação do patrimônio público. Tem até quem critique o pisotear dos gramados da praça. Mas, mesmo assim, é gratificante ver a participação popular numa festa aberta a todos.

Quanto à segurança, talvez não tenha sido necessária, mas a presença de policiais fardados circulando entre as pessoas poderia aumentar ainda mais a sensação de segurança, já que a presença de famílias inteiras foi expressiva. De qualquer forma, mesmo com as milhares de pessoas que passaram pelos três dias de festa, praticamente nenhum incidente grave ocorreu. Outro ponto positivo!

Uma sugestão, para o próximo ano, seria um acordo com a administração da Basílica para que ela permanecesse iluminada nas noites da Festa – colorindo ainda mais a praça – e revelando assim toda a sua beleza arquitetônica e seus maravilhosos vitrais, verdadeiras obras de arte que já fazem parte do patrimônio histórico da cidade. Os shows no palco principal, certamente, seriam brindados com mais esta atração à parte.

As Festas abertas em praça pública têm sido um sucesso, e muito se deve a seriedade na organização. Talvez um estudo, para que este mesmo modelo possa ser usado no próximo carnaval, poderia também enriquecer o calendário de festas da cidade.

A Festa do Peão de Araras – antes denominada Facia – já viveu seu auge no fim dos anos 1990. Um evento fechado, com ingresso relativamente caro para o padrão brasileiro e nitidamente com fins lucrativos, sempre foi organizada em agosto, em comemoração à padroeira da cidade (Nossa Senhora do Patrocínio).

As festas na praça surgiram como uma alternativa popular, pois são organizadas exclusivamente pela Prefeitura – que contrata os shows com verba pública – mas toda a renda é revertida para as entidades assistenciais da cidade. É necessário, portanto, enaltecer a atual administração que seguiu com a programação e investiu nas melhorias. Exatamente o que a população mais espera de nossos governantes – continuidade aos projetos bem sucedidos.