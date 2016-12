Festa encerra ano letivo na Antonio Severino

Estudantes da Emeief Antonio Severino, Parque Santa Cândida, participaram de um lanche especial na última terça-feira (13). O ano letivo termina no dia 20,...

Estudantes da Emeief Antonio Severino, Parque Santa Cândida, participaram de um lanche especial na última terça-feira (13). O ano letivo termina no dia 20, mas a festa de Natal aconteceu ontem (14) junto com a entrega de produtos de limpeza e higiene pessoal doados para o Asilo Nossa Senhora do Patrocínio.

A diretora da escola, Maria Regina Nascimento, explica que o lanche é realizado em datas especiais como Páscoa, Festa Junina e Natal. “Os pais e as mães ajudam financeiramente para a compra dos ingredientes”, disse. No cardápio bolo de massa branca com chocolate e refrigerante.

A diretora afirma ser importante a confraternização de fim de ano entre os alunos com idades de três a cinco anos, sendo 240 no total – 90 estudam no período integral. Além da confraternização, eles também participaram de uma campanha que promove a solidariedade.

Neste ano, eles recolheram produtos para higiene pessoal e de limpeza que foram doados ontem para o Asilo Nossa Senhora do Patrocínio. “A campanha visa ajudar os idosos que, por vezes, são esquecidos nesta época do ano e decidimos envolver as crianças. Nós lançamos a ideia para os pais, que aprovaram, e entramos em contato com a entidade que também aceitou a doação”, explica.

Do fim de novembro até as duas primeiras semanas de dezembro foram arrecadados fraldas geriátricas, xampus, talcos e outros produtos. “Promover a solidariedade junto com as crianças é importante, principalmente em um mundo onde o consumismo se mostra mais evidente. Pensar no próximo é simples e os alunos ficam entusiasmados com a arrecadação e doação”, finaliza.