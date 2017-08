Festa em louvor ao Bom Jesus envolve cerca de 160 voluntários

Este fim de semana acontece o encerramento da maior quermesse da cidade, a tradicional Festa em Louvor ao Bom Jesus. O evento que...

Este fim de semana acontece o encerramento da maior quermesse da cidade, a tradicional Festa em Louvor ao Bom Jesus. O evento que está em sua 84ª edição, e envolve cerca de 160 voluntários e números significativos de comidas e bebidas e público.

No sábado (5), a programação traz missa às 18h30 presidida pelo padre José Ângelo Mirandola Bryan e quermesse e no domingo(6) as festividades começam às 9h com missa com crianças e benção do bolo, 10h grande e tradicional leilão de prendas vivas (leitoas) com serviço de bar e as 18h30 missa em louvo ao Bom Jesus com benção de objetos pessoais, procissão e a noite a quermesse.

O festejo que começou em 23 de julho e conta com seis finais de semana de festa, chega a receber um público de mais de 1,2 mil pessoas nos 12 dias de sua realização, além de cerca de 3 toneladas de frango a passarinho.

No cardápio, há frango assado, pastel, cuscuz, frango a passarinho, polenta, batata frita, x-caipira, cachorro quente, mini pizza, além de bebidas. A estrutura é composta por dois salões e também por barracas instaladas na praça da igreja. A quermesse oferece também brincadeiras para o público infantil e show de prêmios.

Cerca de 150 voluntários diretos, chegando a 200 contando os indiretos atuam na preparação do evento. Destes cerca de 70% são de senhorinhas da comunidade que ajudam na preparação das comidas, ornamentação da igreja e servir nas barracas.

A festa conta com 14 barracas e cerca de 2 fogões industriais e mais oito mini-fogões. São servidos durante a festa cerca de 120 copos de chope por noite e 50 caixas de cerveja por fim de semana.

“A festa é muito grande e são muitas pessoas envolvidas. Tudo o que é vendido é feito por nós. Compramos o frango e nós fazemos o tempero, a massa e recheio das esfirras são feitos pelas senhoras voluntárias, cada item vendido é preparado em nossa estrutura com quem nos ajuda”, explicou Luiz Alberto Rossi, coordenador da festa.

No último dia da festa, acontece a benção do bolo do Bom Jesus e aí estão mais números expressivos, são 62 duzias de ovos para fazer 64 massas e quatro metros de bolo que rendem mil pedaços que são vendidos para arrecadar fundos.

Todo dinheiro da festa é revertido para conservação e manutenção da paróquia. “ A arrecadação de ofertas não é suficiente para manter a igreja. Este dinheiro arrecadado garante a estrutura funcionando até no outro ano. Quando chega a época da festa de novo, já não tem mais dinheiro”, comentou outro coordenador do evento, Luiz Gonzaga Pitelli.

Segundo os coordenadores praticamente tudo que é servido na festa é comprado, poucos itens são doados e por isso a festa também é alta em custo. Preferindo não comentar o lucro, os coordenadores disseram apenas que a realização da festa custa em média R$ 160 mil. (RP)