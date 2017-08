Festa do Peão terá rodeio e prova de tambores a partir de sexta-feira

A Festa do Peão de Araras começa nesta sexta-feira, no Parque Ecológico, mas o evento não vai se restringir a shows musicais, como...

A Festa do Peão de Araras começa nesta sexta-feira, no Parque Ecológico, mas o evento não vai se restringir a shows musicais, como em alguns anos. Os organizadores divulgaram que acontecerá rodeio profissional, valendo pela semifinal do Circuito PBR (Professional Bull Riders), além de provas de 3 tambores, envolvendo dezenas de amazonas.

Considerado o principal campeonato de montarias em touros do país, o Circuito PBR entra na sua reta final neste mês de agosto. Para garantir mais pontos na corrida pelo título, as chances estarão nas etapas de Aquidauana/MS, Promissão/SP e Araras/SP, antes da grande final em Barretos/SP.

Aquidauana será a última etapa de Divisão de Acesso da temporada, com provas de 10 a 13 de agosto. Já em Promissão (10 a 13 de agosto) e Araras (11 a 14 de agosto) os peões terão a luta direta pelo título. A final ocorre de 17 a 20 de agosto, em Barretos. Em Araras serão 25 montarias por dia, a partir de amanhã (11), e a final do rodeio será na segunda-feira (14).

Quem domina o ranking da PBR 2017 é o competidor José Vitor Leme, com 1835,00 pontos. Já Lucas Divino aparece em segundo na tabela com 1702,50. E Junior Patrick com 1602,50 figura em terceiro lugar. Segundo os organizadores, esses competidores estarão na semifinal de Araras.

Prova dos três tambores

Além do rodeio profissional, a Festa do Peão terá a tradicional prova dos três tambores, com as competidoras concorrendo a mais de R$ 8.300,00 em prêmios, divididos entre as primeiras colocadas. Pelo regulamento geral a competidora deverá pesar no mínimo 65 quilos.

Nesta sexta-feira (11) correrão todas as competidoras às 17h30, tendo o direito a uma passada por inscrição. Os 15 menores tempos classificarão para a noite do mesmo dia. No final do dia, os cinco menores tempos se classificarão para a final, que será no domingo (13), à noite. As competidoras não classificadas para a final correrão novamente na eliminatória do dia seguinte.

No sábado (12) as disputas serão da mesma forma, ou seja, competição prévia às 17h, e os 15 menores tempos se classificam para a noite. No final do dia, os 5 melhores tempos se classificam para a final do domingo.

A final no domingo (13) terá as 10 melhores classificadas dos dois dias anteriores, que competirão durante as montarias em touro. Ao final das passadas será somado o tempo das 3 passadas, e o menor tempo será a campeã, e assim sucessivamente até a 10ª colocada.

A organização da prova dos três tambores é de Reginaldo Aparecido Sgorlon, e a organização geral da Festa do Peão de Araras é do Clube dos Cavaleiros, com produção de MAC10 Produções. Já as montarias em touros estão sobe o comando da PBR Brasil.

Shows musicais na Festa do Peão

11/08 – Maiara & Maraisa + Marco Matteo

12/08 – Matheus & Kaun

13/08 – Marília Mendonça

14/08 – Luan Santana

15/08 – Pedro Paulo & Alex