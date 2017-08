Festa do Peão: público passa de 35 mil no fim de semana

A organização da Festa do Peão de Araras 2017 ainda não divulgou oficialmente um balanço de público do evento, mas sua estimativa inicial aponta...

A organização da Festa do Peão de Araras 2017 ainda não divulgou oficialmente um balanço de público do evento, mas sua estimativa inicial aponta que pelo menos 35 mil pessoas passaram pelo Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto nos três primeiros dias da festa, que começou na última sexta-feira (11) e encerra hoje (15) com show gratuito dos sertanejos Pedro Paulo & Alex.

O maior público até então, como já era previsto, foi registrado neste domingo (13) durante o show da cantora Marília Mendonça. A estimativa é de que cerca de 15 mil pessoas lotaram a arena da festa para assistir a artista.

Na sexta-feira (11), primeiro dia de festa, dia do show da dupla Maiara & Maraísa e Marco Matteo o público estimado por Edson Volpi, presidente do Clube dos Cavaleiros de Araras, organizador do evento, foi de cerca de 12 mil pessoas.

No sábado (12) subiu ao palco a dupla Matheus & Kauan e o público neste dia teria girado em torno de 10 mil.

Na noite de ontem (14) o show ficou por conta de Luan Santana e a previsão era de que o público lotasse o Parque Ecológico para ver o sertanejo. A expectativa de público também é alta para hoje (15), que é feriado municipal em comemoração aos 155 anos de fundação de Araras e Dia da Padroeira Nossa Senhora do Patrocínio. O show de hoje é gratuito e terá no palco Pedro Paulo & Alex, mais conhecido como PPA. Além dos shows no palco principal, o Palco 2 (bailão) também traz apresentações de artistas regionais, que funcionará todos os dias até às 4h.

O show do PPA começa às 20h30 e o ingresso será trocado por 1 quilo de alimento não perecível, que posteriormente será doado ao Fuss (Fundo Social de Solidariedade). A retirada do ingresso pista poderá ser feita nas bilheterias do próprio Parque Ecológico. Os portões do recinto da festa estarão abertos para o público a partir das 19h.

Os números e balanço oficiais do evento só serão divulgados após a festa terminar e for possível a contabilização das bilheterias.

Outras atrações

Além do show, o público ainda pode conferir neste último dia de festa, a tradicional Fazendinha montada com exposições voltadas para as crianças e famílias. O espaço proporciona o contato com os animais e com todo o cenário do campo. Além da Boate Histeria, com programação e diversão garantida para os frequentadores dos camarotes.

Os convites e camarotes para o evento estão à venda na sede do Clube dos Cavaleiros, que fica na Rua Nunes Machado, 865, no Centro, ou pelo site www.enterticket.com.br. Eles estão divididos em pista, arena VIP, camarote VIP (individual), camarote 10 pessoas, camarote gold open bar e camarote Premium.