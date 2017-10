Festa da PM na última quinta-feira animou crianças em Araras

Centenas de crianças e seus familiares participaram das atividades promovidas pela 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras na última quinta-feira (12), feriado nacional...

Centenas de crianças e seus familiares participaram das atividades promovidas pela 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras na última quinta-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças.

A 2ª Cia, que fica na Vila Dona Rosa Zurita, zona sul, despertou atenção dos pequenos que também tiveram a oportunidade de conhecerem toda a estrutura da PM. O pátio contou com brinquedos como pula-pula e ainda teve a distribuição de algodão doce e lanches.

Algumas crianças conheceram, inclusive, as viaturas da PM – o que chamou atenção dos pequenos. De acordo com o comando da corporação, participaram cerca de 200 crianças e as atividades contribuíram para aproximar a população para o trabalho na segurança pública, feito pela polícia.

Participaram também alunos do Proerd (Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência), trabalho educacional feito pela PM em todas as escolas – municipal, estadual e particular.