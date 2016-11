Feriado na terça, sessão na quarta A Câmara de Vereadores de Araras terá sua tradicional Sessão Ordinária da semana que vem, realizada apenas na...

Feriado na terça, sessão na quarta

A Câmara de Vereadores de Araras terá sua tradicional Sessão Ordinária da semana que vem, realizada apenas na quarta-feira (16). Na verdade, o dia normal da sessão seria na segunda-feira (14), mas como terça-feira (15) é feriado nacional, os edis resolveram transferir a sessão para quarta. A história novamente soa estranha, afinal o feriado é terça, e as sessões ocorrem sempre às segundas-feiras. Aparentemente a terça-feira vai gerar aquela velha “emendada” com a segunda-feira, e os atarefados representantes do povo deverão retomar às atividades na quarta-feira mesmo. Assim como as Assembléias Legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado, aparentemente as Câmaras Municipais também não se dispõem às atividades em intervalos entre feriados…

Em silêncio

A Prefeitura finalmente desligou mais de 60 funcionários comissionados após determinação judicial. A Justiça determinou, em 27 de setembro, que a Prefeitura demitisse em um mês 65 funcionários contratados como comissionados, e tirasse de seis servidores efetivos os cargos que ocupavam em confiança, e não fizesse novas nomeações para estes cargos sem realizar um concurso público. O pedido partiu da promotora de Justiça de Araras Juliana Peres Almenara, que ajuizou no dia 14 de setembro uma ação civil pública contra o prefeito Nelson Brambilla (PT) por improbidade administrativa, pelo fato de o chefe do poder Executivo ter descumprido decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Respeitando a Justiça, o prefeito cedeu e as demissões ocorreram, mas em pleno silêncio e com total discrição: a Prefeitura desligou os comissionados, mas só confirmou os desligamentos ao ser questionada pela imprensa. Antes, o discurso era de que iria recorrer para mantê-los.

Conservador

O então candidato republicano Donald Trump foi eleito na última terça-feira (8) presidente dos Estados Unidos e gerou uma onda de opiniões contrárias também pelo Brasil, temendo falta de diálogo entre o conservador e representantes inclusive de países latinos, como o Brasil. Ainda assim, Hillary Clinton também não agradava aos menos conservadores e às ideologias mais à esquerda, inclusive mais próximas do atual presidente americano, Barack Obama. A vitória de um conservador de marca maior acendeu alerta no país, e já há quem tema vitória de candidatos extremamente conservadores no Brasil, inclusive no pleito para presidente da República em 2018. É fato que, ao menos no Brasil, com enfraquecimento do PT, a esquerda tem perdido força. O problema é que falta à mesma esquerda reconhecer a infinidade de erros cometidos pelo seu lado mais liberal. E como isso parece estar longe de acontecer, o brasileiro tende, até de forma esperada, a se apegar mais à direita.

Visita?

O advogado José Roberto Apolari (PTB), recém eleito vereador em Araras, resolveu nas últimas semanas também atuar na região. Apolari esteve no antigo zoológico de Leme (Parque Mourão), questionando possíveis maus tratos a alguns dos animais. O problema é que Apolari teria publicado uma onda de postagens (inclusive em grupos do Facebook de Araras) de que estariam ocorrendo maus tratos aos animais de lá, quando, na verdade, a própria Prefeitura de Leme atua dentro do antigo zoológico, através da Secretaria do Meio Ambiente, cuidando até da alimentação dos animais. A Prefeitura de Leme também tem realizado reparos emergenciais nos recintos. De fato, o local não é o mais adequado para receber os animais, fato reconhecido por lá, mas a onda de boatos de que os animais estão sendo maltratados chegou a revoltar os responsáveis pelas instalações. Já há inclusive um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado pela Prefeitura de Leme junto ao Ministério Público, para que o local tenha uma estrutura mais adequada aos animais que ainda permanecem no Parque.

Contas a pagar

Apesar do assunto não ser dito publicamente pela boca do prefeito Nelson Brambilla (PT), a oposição a ele questiona que Brambilla deixaria, de restos a pagar, mais de R$ 10 milhões. Há quem diga que os valores passariam dos R$ 20 milhões, o que seria uma “bomba” para o próximo prefeito de Araras. Pedrinho Eliseu (PSDB), que espera decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para assumir a cadeira de prefeito, se mostra confiante na decisão a seu favor e já trabalha planejando um próximo governo. E um dos atos dele seria deixar claro aos que tem algo a receber da Prefeitura, que devem emitir os recibos para este ano – e precisam insistir em receber este ano. Pedrinho quer pagar em 2017 o que ele mesmo contrair de dívida. Quem não receber teria que tentar por via judicial.

Novos secretários

Apesar da situação jurídica de Pedrinho Eliseu (PSDB) ainda não estar definida (ao menos até o fechamento desta coluna), o tucano já estaria montando sua equipe de governo para a próxima gestão, até para não ser pego de surpresa e precisar planejar “em cima da hora”. São ventilados diversos nomes de plena confiança de Pedrinho. Poucos deles, aliás, seriam surpresas. A dúvida de Eliseu seria em qual posto, exatamente, deve encaixar cada um desses nomes. O advogado Ricardo Franco é cotado para assumir novamente a Secretaria de Segurança. Douglas Marcucci seria nome ventilado, entre outros, para o Esporte. Já José Luiz Corte estaria bastante cotado, provavelmente para o setor jurídico.

Novos secretários, nomes conhecidos

Ainda circula a informação que Pedrinho Eliseu pensa realmente em chamar alguns nomes do antigo governo dele, de 2009, que teve duração de apenas seis meses. O presidente do PSDB de Araras, Carleto Denardi, é nome desejado por Pedrinho, mas ainda estaria analisando o convite. Outro cotado é Murilo Ortiz, que voltaria ao posto de secretário da Fazenda do grupo tucano. Ortiz também, ainda não teria confirmado se vai aceitar voltar ao governo. Além do próprio Ortiz, nomes como de Elcio Rodrigues, Vinicius Zaniboni e Mario Grachet acompanharam de perto Pedrinho na campanha, e são bastante cotados, seja para o primeiro, ou para o segundo escalão.

Setor de Saúde

Os médicos e candidatos ao cargo de vice-prefeito em Araras nas eleições desse ano acabaram naturalmente cotados, por razões óbvias, como pretensos secretários de Saúde. O candidato a prefeito Bonezinho Corrochel (PTB) sempre anunciou durante sua campanha que, se eleito, colocaria o então vice, Donizeti de Lima (PP) no posto de chefe da Saúde. Já Pedrinho Eliseu sempre foi mais discreto, e nunca chegou a propagar em campanha que o seu vice, o médico Luiz Emílio Salomé, seria secretário de Saúde se o grupo vencesse as eleições. Mas dentro do partido o nome já é dado como certo à frente da Secretaria. Alguns funcionários ligados à Saúde já teriam até visto Luiz Emílio empenhado em trabalhar para a montagem do time que vai administrar a pasta. Ou seja, as chances de Salomé assumir a Saúde são imensas. Mas caso o posto não seja assumido por ele, é provável que o então vice-prefeito indique o nome que entende como competente para tal.

PMDB deve ter Secretaria

O PMDB, que apoiou Pedrinho Eliseu na campanha a prefeito deverá ter no mínimo uma secretaria em suas mãos, caso Pedrinho assuma a cadeira de prefeito. Nomes fortes do partido são cotados como pretensos novos secretários. Carlos Cerri Junior poderia administrar o Saema, como já o fez no início de 2009 e também no governo Nelson Brambilla (PT). Celso Canassa, que também foi secretário na gestão Brambilla é outro pleiteante, assim como o empresário e radialista Marcelo Fachini, também da área de comunicação. Outros nomes de diversas legendas e ex-secretários também são especulados, como Júnior Franco e até a ex-secretária de Ação e Inclusão Social, Roanita Bergamin.

TORPEDO

“Eles estão tirando um direito constitucional dos servidores. Estamos retroagindo a 1930”.

Do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e Municipais de Araras, José Raul dos Santos, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em validar o corte de ponto de servidores públicos que decidirem entrar em greve.