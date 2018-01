Feira do Agricultor começa a ter ponto de coleta de lixo eletrônico

O lixo eletrônico dos ararenses começará a ser coletado nas próximas semanas pela Prefeitura. A indicação é que esse tipo de material não seja...

Para reduzir os impactos ambientais negativos causados pelo descarte incorreto “de resíduos que provocam danos irreparáveis à saúde da população e ao meio ambiente”, segundo a Prefeitura de Araras, o órgão vai iniciar o projeto Descarte Consciente para a coleta o lixo eletrônico de todo o município.

Isso será feito inicialmente via pontos móveis. Inicialmente o primeiro ponto será na Feira do Agricultor, que acontece toda quarta-feira no Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto, das 17h às 22h. A ideia do projeto é expandir, implementando outros pontos pela cidade. Entre os materiais que são aceitos estão: pilhas e baterias; TV e computador (informar o Departamento para agendamento da data de coleta, pois se tratam de materiais maiores); lâmpadas; óleo de cozinha; filmes de Raios-X (chapas) e esponjas de limpeza de uso doméstico (louça).

As empresas privadas e lojas que tiverem o lixo eletrônico em maior quantidade podem também entrar em contato com o Departamento de Meio Ambiente, que fica na Rua Cândida Lacerda, nº 231, Centro ou pelos telefones: 3547-8806/ 3547-8794, que será agendada uma data para o descarte correto.

Depois de coletado, o lixo eletrônico é encaminhado a empresas especializadas que farão o desmonte, reaproveitamento o descarte adequado das peças. Componentes plásticos, por exemplo, são enviados para reciclagem e as partes de aço são fundidas para compor novas peças que precisam do material. Já os componentes eletrônicos, mais tóxicos, são triturados, passam por processos químicos, obtendo sais e óxidos metálicos a serem utilizados em indústrias específicas.