Feira de Adoção e Guarda Responsável de Cães e Gatos acontece daqui a 10 dias

Em cerca de 10 dias, (em 10 de março, um sábado), a Praça Barão de Araras recebe a Feira de Adoção e Guarda Responsável...

Compartilhe em suas redes sociais!

Em cerca de 10 dias, (em 10 de março, um sábado), a Praça Barão de Araras recebe a Feira de Adoção e Guarda Responsável de Cães e Gatos. Coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, por meio do DMA (Departamento de Meio Ambiente), a iniciativa será das 9h às 13h.

“Além do incentivo a posse responsável, a intenção da feira é promover a doação de animais do nosso Canil Municipal. No dia da feira, de 15 a 20 animais estarão à disposição da população”, comentou a tecnóloga ambiental do DMA, Marcela Gambarotto Teixeira.

Segundo informações da Secretaria de Serviços Públicos, atualmente o Canil Municipal conta com 118 animais, sendo 106 cães e 12 gatos.

Administrado pela Prefeitura de Araras, o local funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, na Estrada Luiz Segundo D’Alessandri, s/nº, Região Leste – próximo ao Aterro Sanitário Municipal.

Projeto “Descarte Consciente”

Além das atividades desenvolvidas na Feira, ocorrerá também o Projeto “Descarte Consciente”, que tem como objetivo o descarte de maneira correta de lâmpadas, pilhas, baterias, filmes de raio-x, esponjas de lavar louça, eletroeletrônicos, entre outros itens que podem degradar a natureza. “Atualmente, essa iniciativa vem sendo feita às quartas-feiras, na Feira do Agricultor, realizada no Parque Ecológico, com a população contribuindo bastante”, explicou Marcela.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3547-6704 (Serviços Pùblicos); 3547-8806/ 3547-8794 (DMA) e 3544-4413 (Canil Municipal).