O sucesso da Feira das Mães

Sucesso em sua 2ª edição, a Feira de Mães e Mulheres Empreendedoras, que aconteceu nos dias 8 e 9 de julho, no Espaço Giseli Coser/Belvedere, atraiu cerca de mil pessoas. Participaram 40 expositoras de diferentes segmentos do artesanato, desenho e pintura, roupas e acessórios femininos, moda fitness, juvenil e infantil, panelas e utilidades domésticas, tupperware, cosméticos, beleza e estética, make infantil, difusores e aromatizadores, perfumaria, semijoias, ateliês de costura criativa, vasos de cimento rústicos, artigos pet e vários pontos de área gourmet servindo doces, massas caseiras, salgados, comidas orgânicas e naturais, comida mineira, espetinhos gourmet e cervejaria artesanal. Segundo as organizadoras do evento, Leila Melari, Lilian Peripato, Patrícia Salvador e Vivian Silva, o objetivo da feira é oferecer um ambiente de trabalho colaborativo para as mulheresVeja os momentos da feira! Fotos:Cristiano Leite/Tribuna