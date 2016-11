Fechamento de agências do Banco do Brasil não vai afetar Araras

O BB (Banco do Brasil) anunciou no último domingo (20) o fechamento de centenas de agências e transformação de diversas outras em postos de...

O BB (Banco do Brasil) anunciou no último domingo (20) o fechamento de centenas de agências e transformação de diversas outras em postos de atendimento por todo o Brasil. Segundo o Banco, apenas com o que chama de reorganização de suas unidades, haverá redução anual de R$ 750 milhões em despesas, “valor que poderá aumentar significativamente a partir da adesão de funcionários ao Plano Extraordinário de Incentivo a Aposentadoria, que o Banco também anuncia hoje”, explicou por nota o BB.

O Banco do Brasil ainda defende que as medidas “preservam a presença do BB nos municípios em que já atua”, ou seja, ele não vai reduzir o atual alcance. Mesmo assim serão encerradas 31 superintendências regionais. Além disso, 402 agências serão fechadas e outras 379 serão transformadas em postos de atendimento bancário. Em outubro, o BB já havia iniciado o encerramento de outras 51 agências.

Nenhuma dessas agências transformadas em postos de atendimento ou cujas atividades foram ou serão encerradas ficam em Araras. Cidades como Mogi Guaçu e Piracicaba, por exemplo, terão agências transformadas em postos de atendimento.

Em cidades próximas como Leme, Limeira, Rio Claro, Americana, Campinas, Piracicaba e Sumaré agências serão fechadas. Estas unidades sequer serão convertidas em postos de atendimento. Das 402 agências que serão fechadas, 222 ficam no estado de São Paulo.

Segundo o Banco do Brasil, a estratégia de ampliação do atendimento por canais digitais prevê a abertura, ainda em 2017, de mais 255 unidades de atendimento digital, entre escritórios e agências digitais, que irão se somar às 245 já existentes. “Essas unidades digitais já atendem a 1,3 milhão de clientes, com expectativa de chegar a 4 milhões até o final de 2017”.

O BB ainda anunciou que vai rever e redimensionar a estrutura da organização em todos os níveis: estratégico (direção geral), tático (superintendências nos estados), de apoio (órgãos regionais) e de negócios (agências).

A transformação é uma tentativa do BB de migrar clientes para transações digitais. Segundo o próprio Banco do Brasil, as transações bancárias realizadas em canais de atendimento físicos estão em forte redução. “O aplicativo do Banco para celular já conta com 9,4 milhões de clientes que realizam cerca de 1 bilhão de transações bancárias por mês, ou 40% do total. Outros 27% são realizadas pela internet. A expectativa do BB é que o número de clientes que utilizam o aplicativo para celular chegue a 15 milhões até dezembro do próximo ano”.

Além da ampliação do atendimento digital, a revisão das agências do BB considerou também a localização de unidades próximas entre si, incluindo dependências originadas dos antigos bancos Besc e Nossa Caixa, que foram incorporados pelo BB.

A revisão da estrutura do BB levará à redução de 9.300 vagas no quadro de pessoal. “Para a adequação, o BB lançará Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada para público potencial de até 18 mil pessoas que já reúnem condições para se aposentar, com adesão totalmente voluntária”, informa o banco, que vai conceder incentivo de desligamento correspondente ao valor de doze salários, além de indenização pelo tempo de serviço, que varia de 1 a 3 salários, a depender do tempo de Banco (entre 15 e 30 anos completos).