Fazendo das tripas a alienação

“Não entendo mais nada. Moeram a legislação trabalhista na picadeira de cana e ninguém levantou um dedo para impedir. Vão acabar com o sistema previdenciário e não detecto nas pessoas um sinal mínimo de apreensão. Pê que pê”, diz a jovem senhora à pessoa com quem conversa.

Permito-me fazer as vezes de um copidesque, visto que obviamente ela não utiliza as mesmas palavras que aspei. Contudo, não mudo um fiapo sequer do sentido delas. O pê que pê, por exemplo, é transcrição literal.

À medida que ela vai destilando sua indignação, vibra no ar um pepino de uns 20 centímetros de comprimento, que segura na mão direita— estamos em uma quitanda, crianças!

De longe, um incauto qualquer teria certeza que ela está agredindo sua interlocutora com um cassetete. Dizem que a primeira impressão é a que fica, mas isso não é problema meu. Nem do pepino.

Ouço-a e sinto um comichão fervente como a lava de um vulcão, percorrer meu corpo da cabeça aos pés. Vontade de entrar na conversa. Porém, com a santa paciência herdada do meu querido pai, continuo na tarefa de selecionar meia dúzia de tomates que a patroa relacionou no lembrete-determinação.

A jovem senhora, como se dizia nos áureos tempos da confeitaria Colombo, tem carradas de razão. De fato é inacreditável, mas as pessoas que precisam trampar para sobreviver estão mais preocupado com a assinalação de feriados prolongados na folhinha de 2018 do que com os maus dias que virão.

O psicanalista e escritor francês Charles Melman, disse que as pessoas nunca pensaram tão pouco como hoje. Dele também é a afirmação no sentido de que as ideologias acabaram no mundo.

Em seu livro O Homem sem Gravidade, Gozar a Qualquer Preço, Melman sinaliza que o homem que habita essa já velha e complicada época, “põe o prazer à frente do saber e prioriza a estética em detrimento da ética”.

De outra banda, Charles Melman já afirmou, seja em conferência, seja em textos esparsos, que, outrora, o ser humano tinha à sua disposição verdadeiras fontes de sabedoria; estas fontes foram substituídas pela imprensa e pela mídia. Dessa catastrófica mudança resultam indivíduos manipuláveis e manipulados, fato que de algum modo explica a alienação que sombreia a percepção dos nossos caros patrícios.

A questão atual é exibir. Exibir as tripas, exibir o interior das tripas, o interior do interior.

A indignação da jovem senhora, justíssima, diga-se de passagem — permite-me, Neto? — é uma gota no oceano de alienação em que nos jogaram.

Não sei a quantas anda em outras terras, o interesse do povo por assuntos semelhantes, mas, aqui na terra descoberta por um navegante atrevido, o desinteresse diante da miséria pessoal anunciada já é um caso de saúde pública.

Não me refiro ao que pensam aqueles que não dependem do trabalho para descolar uma grana. Refiro-me à inconcebível inércia da multidão de trabalhadores que têm no batente a única maneira de sobreviver.

E como, no dizer do sociólogo alemão Max Weber, “neutro é quem já se decidiu pelo mais forte”, o silêncio que atualmente cobre nossas roupas comuns dependuradas faz pensar no filme Invasores de Corpos, ficção que costumo rever enquanto a catarata não aumenta.

