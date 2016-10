Fazendo contas A vitória sobre o América-MG manteve a distância de três pontos sobre o Flamengo e deixou o Palmeiras mais próximo do título...

Fazendo contas

A vitória sobre o América-MG manteve a distância de três pontos sobre o Flamengo e deixou o Palmeiras mais próximo do título do Campeonato Brasileiro. Nas contas da comissão técnica, serão precisos somente mais quatro triunfos e um empate nas nove rodadas restantes. Atualmente com 60 pontos, o time treinado por Cuca alcançaria assim 73 pontos – projeção que o técnico já havia revelado na reta final do primeiro turno, ao dizer que o campeão desta edição da competição nacional teria entre 72 e 74 pontos. Se a soma for realmente suficiente, o Palmeiras pode cumprir o objetivo apenas como mandante. Até o final, são mais cinco partidas “em casa”, contra Cruzeiro, Sport, Internacional, Botafogo e Chapecoense.

Encontro casual?

O diretor-executivo do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, e o técnico Vanderlei Luxemburgo, atualmente sem clube, tiveram um “encontro casual” em um restaurante de um shopping na região central da capital paulista, no último domingo. Apesar disso, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, não pensa em contratar o treinador, mesmo com o pedido de alguns conselheiros por mudança na comissão técnica. Após ter a foto do encontro divulgada no Twitter por meio da conta “arquibancada tricolor”, o dirigente se pronunciou sobre o assunto na mesma rede social e tratou o assunto com naturalidade. Ele e Luxa trabalharam juntos no Bragantino, em 1990.

Cobrança

Anibal Coutinho, arquiteto responsável pelo projeto da Arena Corinthians, recorreu à Justiça para cobrar do clube uma dívida de R$ 11,1 milhões. O profissional ainda não recebeu o valor total do contrato feito com a Odebrecht, construtora que finalizou a obra. Ainda na gestão de Mário Gobbi, o clube emprestou dinheiro de Coutinho no início de 2015 para quitar salários atrasados, 13º e férias dos jogadores. A responsabilidade de pagar o arquiteto contratado pelo Timão era da Odebrecht. Só que o profissional passou a ter alguns problemas com a construtora por não ver o projeto finalizado como queria e ficou receoso em não receber.

Tecnologia

O preparador físico Fábio Mahseredjian aquece os jogadores, Taffarel bombardeia os goleiros, Tite anda pelo centro do campo e, na lateral, pelo menos quatro pessoas estão envolvidas num processo de levantar uma haste fina e preta com uma câmera no topo. É a nova rotina de início de treinamentos do Brasil. Num manuseio ainda cheio de cuidados, de repente o suporte estica a ponto de filmar todo o treino da seleção, que investe em tecnologia para turbinar as chances de ir à Copa de 2018. Matheus Bachi, auxiliar técnico e tecnológico, e Mauricio Dulac, analista de desempenho, são os mais íntimos do novo integrante da comissão técnica, o tripé norte-americano que propicia imagens aéreas das atividades. Antes, alguém filmava da arquibancada para ter uma tomada mais aberta do campo.

Hora H

O futuro da participação brasileira na F1 deverá ser conhecido, provavelmente, até o GP do México, dia 30. E a nação tem um único piloto em condições de alinhar o carro dia 26 de março do ano que vem, no Circuito Albert Park, em Melbourne, Austrália, etapa de abertura do Mundial: Felipe Nasr, brasiliense, 24 anos, hoje na Sauber. Os possíveis caminhos de Nasr são incertos e é importante ter uma idéia global do que se passa no mercado de pilotos, até porque serão os desdobramentos das negociações em curso nesse mundo complexo e imprevisível que definirão, também, para quem Nasr vai pilotar em 2017. E principalmente, se terá espaço na nova F1. Tomara.