Fazenda: parcelamento de IPTU não aumentou a arrecadação

Uma das tentativas de aumentar a receita municipal em 2017 não surtiu grande impacto nos cofres da Prefeitura, segundo o secretário da Fazenda, José...

Nos primeiros dias de governo o prefeito Pedrinho Eliseu anunciou 15% de desconto no valor do IPTU aos moradores que pagassem em março em cota única. O pagamento do imposto nos meses de abril e maio teve descontos respectivamente de 11% e de 7% (para pagamento da cota única).

Apesar dos descontos, o tributo foi reajustado em cerca de 8%, com base em índice inflacionário. Na época o prefeito confirmou que a medida poderia ajudar nos cofres municipais. Isso porque com o desconto a Prefeitura esperava que a inadimplência fosse menor.

Já na quinta-feira José Luiz Corte reforçou que até houve pequeno aumento de arrecadação nos meses iniciais do ano, já que muitos contribuintes acabaram pagando à vista o IPTU nos meses de março, abril e maio, quando incidiu desconto no valor total cobrado. Mas nos meses seguintes entrou menos dinheiro nos cofres municipais. “Obviamente no decorrer do ano a quantidade de parcelamentos, aqueles que pagavam em 10 vezes, acabou refletindo dali pra frente. Então a gente não teve aí grande coisa”, ponderou Corte.

“O nosso orçamento para 2017 foi R$ 12 milhões menor que 2016 e os senhores estão percebendo que a previsão está cumprida”, reforçou ele, citando que por enquanto a arrecadação da Prefeitura segue o previsto. A arrecadação total, incluindo autarquias, chegou a R$ 341.066.095,48. A previsão era de R$ 338.732.466,67 – ou seja, até houve um superávit, mas de apenas 0,69%.

Corte citou que a Saúde “teve um pequeno crescimento” de gasto. Apesar da lei prever que a Saúde consuma ao menos 15% do orçamento, o valor gasto na área passa de 16%.

As despesas com funcionários públicos também foram altas. Um cidadão chegou até a questionar porque as despesas com pessoal ano passado estavam em 49,5%; e já no primeiro quadrimestre (janeiro a abril) passaram a 50,2% e no segundo quadrimestre (maio a agosto) de 2017 a 50,25%, quando o limite prudencial é de 51,30%. Corte explicou que pagamentos à Araprev acabaram elevando esse gasto. Porém, como há alguns meses houve mudança na regra e a Prefeitura passou a pagar menos à entidade, ele garante que esse “peso” no orçamento com pessoal foi de 50% para perto de 44%. “Vai conseguir terminar a gestão sem ter que tomar atitudes mais drásticas que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe”, ponderou Corte.

José Luiz Corte ainda projetou que o Refis (programa de parcelamento de impostos municipais) deve vigorar em poucas semanas e deve fazer entrar nos cofres municipais entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões até o final do ano.

Saema e TCA arrecadando menos que o esperado

Durante a audiência sobre gastos municipais – capitaneada pela Secretaria da Fazenda e realizada na quinta-feira – o presidente do Sindsepa (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais), José Raul dos Santos, apontou que o Saema (Serviço de Água e Esgoto), que pertence à Prefeitura, arrecadou ao menos 30% a menos que o esperado. O apontamento foi reforçado pelo vereador Marcelo de Oliveira (PRB) – somente ele e Eduardo Elias Dias – Du (PHS) representaram a Casa Legislativa na audiência pública.

Os representantes da Secretaria Municipal da Fazenda reconheceram que tanto Saema quanto TCA (Serviço de Transporte Coletivo) arrecadaram menos que o esperado, mas apontaram que caberia às empresas explicações detalhadas.

Mesmo assim o secretário da Fazenda, José Luiz Corte, relembrou que a possível previsão de reajuste das contas, que não ocorreu, pode ter refletido nesse caso. Corte também citou que aumento de inadimplência no Saema pode ter ocasionado a situação.