Despesas que precisam ser pagas com recursos próprios são maiores que aquilo que se tem de disponibilidade’, reconhece Fazenda

A audiência pública realizada pela Fazenda Municipal para apresentar dados detalhados sobre as contas públicas da Prefeitura do primeiro ano da gestão Pedrinho Eliseu (PSDB) pode ser remarcada segundo perspectiva passada pelo presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e pelo próprio secretário da Fazenda, José Luiz Corte.

Corte não cogitou que a audiência realizada tenha sido nula – como chegou a se ventilar durante a semana – mas prometeu uma audiência “mais didática”, que complementaria a realizada no último dia de fevereiro – realizada por imposição da lei. Ele defendeu que os dados apresentados precisavam seguir como impõe a legislação, e por isso muitas vezes o que é apresentado acaba sendo feito de forma não didática.

O próprio secretário da Fazenda ainda reforçou superávit nas contas municipais, mas reconheceu que “as despesas que precisam ser pagas com recursos próprios são maiores que aquilo que se tem de disponibilidade de recursos próprios”. O tema controverso foi incitado pelo vereador Jackson de Jesus (Pros).

O grande problema apontado pelo vereador Jackson de Jesus (Pros) e reconhecido pelo governo, já na audiência, é de que boa parte dos valores do chamado “superávit” são vinculados a determinadas despesas. O próprio secretário da Fazenda reconheceu que esses valores não poderiam ser usados para pagamento de fornecedores. Com isso segue a indefinição de quando o governo municipal vai quitar dívidas com prestadores de serviços ao Município.

Jackson disse que o balanço da Prefeitura aponta, de forma direta, que realmente há um superávit de R$ 8 milhões, mas questionou: “como tem R$ 8 milhões de superávit com fornecedor ainda com conta para receber?”, reforçando que alguns fornecedores não recebem da Prefeitura desde outubro.

O vereador do Pros disse que dos R$ 8 milhões ao menos R$ 1 milhão é da extinta Emhaba, além de parte desse valor ser de verbas do Fundeb (cerca de R$ 2,2 milhões), valores de obras do PAC e outros que são valores vinculados. Segundo Jackson de Jesus, essa verba não seria superavitária para pagar fornecedores.

No decorrer da audiência o presidente da Câmara, Pedrão Eliseu, foi firme ao dizer que ele e os pares não estavam gostando da forma como as coisas estavam sendo explicadas. “Acho que seria de bom alvite que se marcasse uma nova audiência pública, porque pelas informações que estou recebendo agora, se tornou público coisas que foram modificadas posteriormente”. Para Pedrão, valeria a pena republicar corretamente, sob argumento de que houve mudança de sistema.

Pedrão reforçou que os munícipes tem todo o direito de colocar as dúvidas e cobrou que os expoentes soubessem como explicar e sanar as dúvidas. Para Pedrão, se as respostas não forem sanadas, fica parecendo que “está tudo errado” e que há incompetência de quem os apresenta. “Eu gostaria que vossa Excelência, como secretário Municipal da Fazenda, levasse em consideração minhas palavras e marcasse uma nova audiência pública”, ponderou Eliseu.

O estudante de economia João Victor Teixeira – também com relação próxima ao ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) – cobrou números mais claros. João acusou o governo atual de ter divulgado números que nem sequer correspondiam aos apresentados na audiência pública.

O próprio presidente da Câmara, Pedro Eliseu, também se mostrou insatisfeito com esse fato e vereadores como Jackson de Jesus (Pros) e Deise Olímpio (PSC) cobraram mais explicações sobre a situação. Jackson chegou a apontar que, em seu entendimento, os dados estariam incorretos – o que causou visível celeuma já no início da audiência.

José Luiz Corte chegou a rebater Jackson de Jesus e disse ter números das audiências de anos anteriores, do governo anterior, que não bateriam com os dados de Jackson, que contra-argumentou ter em mãos dados divulgados em Diário Oficial.

Apesar do resultado final considerado até confuso durante a própria audiência, ao menos até agora não houve anúncio de quando deve ser remarcada uma nova audiência para se debater os números da contabilidade municipal.

Veja a audiência pública da Fazenda Municipal, na íntegra: