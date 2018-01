Fazenda de Araras é destaque nacional em produção de leite

A produção de leite tipo A da Fazenda Colorado, em Araras, está batendo a marca de 75 mil litros por dia, comercializados sob a...

Compartilhe em suas redes sociais!

A produção de leite tipo A da Fazenda Colorado, em Araras, está batendo a marca de 75 mil litros por dia, comercializados sob a marca Xandô. A propriedade – e os negócios de Lair Antonio de Souza, empresário falecido há quase três anos, vem sendo tocados e expandidos pelos filhos, Carlos Alberto Pasetti de Souza (Beto) e os irmãos, Luiz Antonio, Célia Maria e Regina Helena.

O produto chega aos supermercados através das chamadas UVBs (Unidades de Valor Básico). Distribuidores da Xandô, que cuidam não só da entrega, como também da limpeza do caminhão e dos cuidados para acomodar e expor as garrafas (ou saquinhos) nas gôndolas refrigeradas dos estabelecimentos.

A Colorado, que fica a cerca de 10 km do perímetro urbano de Araras, com acesso pela SP 330 (Via Anhanguera), é uma empresa familiar, mas a gestão dos negócios é profissional. A atividade é focada na excelência e em tecnologias de ponta, como destacou recentemente a revista nacional Plant Project, publicação especializada em agronegócio e na “elite agroindustrial”. A revista chama a Colorado de “O Império do Leite”.

Beto refuta o rótulo de “elitizado” e diz que ele e os irmãos estão empenhados em dar sequência ao legado do pai, focado no “fazer bem feito” e no constante melhoramento dos processos e resultados.

Adquirida no início da década de 1960 por Lair, que comprou a propriedade de Ivan Zurita, a Fazenda Colorado tinha 77 animais e não chegava a produzir 150 litros de leite ao dia.

Desde então, a roça de cana e o pasto foram dando lugar a um complexo de instalações para incrementar a produção de leite. O rebanho, que era mestiço, foi substituído por gado holandês puro de origem (PO) e hoje é de cerca de 1850 vacas.

Elas são mantidas em confinamento, em galpões que usam inovação tecnológica como base para manter os animais em ambiente confortável, o que comprovadamente impulsiona a produção.

Conforme a reportagem da Plant Project, recursos como a adoção de ventilação cruzada nos galpões, nos quais a temperatura é controlada para ficar em 22 graus, com umidade mantida em 75%, bem como a seleção genética e a ordenha totalmente mecanizada, fizeram a Fazenda Colorado elevar a produção média de 35 litros/dia para 40 litros/dia, por animal.

À publicação especializada, o veterinário gestor da fazenda, Sérgio Soriano, resume que os números são resultado da “física aplicada à pecuária”. O conforto proporcionado aos animais “faz com que a vaca não desvie o seu metabolismo para outras atividades, concentrando as megacalorias na produção de leite”, diz ele.

“Carrossel do Leite” é destaque a parte

A retirada do leite das vacas da Fazenda Colorado é um capítulo tecnológico a parte. A ordenha, conhecida como do tipo “carrossel”, pelo formato circular e plataforma giratória, permite extrair o produto de 72 vacas por vez, ou de até 340 animais por hora.

A obsessão por processos modernizados continua no envase do leite, feito num prédio contíguo ao barracão da ordenha. “Do pé da vaca até a garrafa de leite são apenas 39 metros”, explica Beto, que cita também os planos, já em curso, para expandir os negócios para a produção de novos produtos, como iogurtes e queijos. “Investimos em qualidade e serviços para ter a marca e um canal de distribuição especializado. Agora temos a oportunidade de crescer dentro dele, agregando valor a nossa produção”, afirma à Plant Project.

A fazenda investe também na integração das áreas de produção. A ração usada na alimentação das vacas é formulada na propriedade e chega a 21 mil toneladas/ano. A silagem é enriquecida com soja, minerais, caroço de algodão, cevada, fubá de milho e polpa cítrica. As fibras vem de capim pré-secado, espécie de feno produzido também na Colorado e, para garantir a mistura em proporções exatas, a empresa adquiriu uma carreta alemã que funciona como fábrica móvel de ração.

A modernização tecnológica da Colorado foi, em grande medida, viabilizada com R$ 50 milhões em recursos do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Social).

O grupo hoje atua também em outros segmentos, como a produção de suco de laranja e fabricação de embalagens plásticas para envase de seus produtos.

Alguns números do “Império do Leite” de Araras

-1,7 mil hectares (área da Fazenda Colorado)

-1850 animais em lactação, aproximadamente

-21 mil toneladas de ração produzidas e consumidas ao ano

-40 litros de leite, em média, produzidos por cada vaca, ao dia

-75 mil litros de leite tipo A, produzidos por dia

-Faturamento: não informado.

Fonte: Plant Project

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna